국힘 소장파 “당권파 사냥개로 정적 제거 앞장…윤리위장 사퇴하라”

배현진 징계 효력정지에 “당 갈등-혼란 주범”
국민의힘 소장파 김재섭 의원은 법원이 배현진 의원이 국민의힘을 상대로 낸 징계 효력정지 가처분 신청을 인용한 것을 거론하며 윤민우 윤리위원장의 사퇴를 촉구했다.
김 의원은 6일 자신의 페이스북에 “윤리위원장은 당권파의 사냥개 노릇을 하며 정적 제거에 앞장서 왔다”며 “위법한 징계로 당의 명예를 실추시킨 윤리위원장은 즉각 사퇴하라”고 했다.
그는 “법원의 가처분 인용 결정문을 보면 윤리위원회의 징계는 절차와 내용 모두에서 위법했다”며 “윤리위의 징계가 헌법과 법률의 테두리를 벗어나 더 따져볼 것도 없이 위법하다는 법원의 결정은 그동안 윤리위가 얼마나 자의적이고 편향적으로 권한을 남용해 왔는지를 여실히 보여준다”고 지적했다.
그러면서 “당의 도덕적 기강을 세워야 할 기구가 오히려 법과 원칙을 무시하며 당을 갈등과 혼란으로 빠뜨린 주범이 됐다”며 “선거를 앞두고 당을 구렁텅이로 빠뜨린 윤리위원장은 반성하고 물러나라”고 덧붙였다.
앞서 국민의힘 중앙윤리위원회는 지난달 13일 SNS에서 설전을 주고받은 한 누리꾼의 자녀 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 무단 게재하고 한동훈 전 대표 제명 반대 성명을 주도했다는 등의 이유로 제소된 배 의원에 대해 당원권 정지 1년을 의결했다.
이에 배 의원은 법원에 효력정지 가처분 신청을 제기했고 서울남부지법 민사합의51부(수석부장판사 권성수)는 5일 배 의원이 국민의힘을 상대로 낸 징계 효력정지 가처분 신청을 인용했다.
이로써 배 의원에 대한 1년 당원권 정지 징계 효력은 중단됐고, 배 의원은 서울시당위원장으로 복귀할 수 있게 됐다. 오는 6월 지방선거에서 서울 지역 공천권을 박탈당할 위기에서도 벗어나게 됐다.
