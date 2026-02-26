민주 “공소취소 기구, 오늘 명단 정하고 내일 첫 회의”

더불어민주당이 26일 오후 ‘윤석열 독재정권하 조작 기소 진상 규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위원회’ 위원을 선임하고 27일 첫 공개 회의를 진행할 계획이다. 국회 법제사법위원회에서 처리가 보류된 대구·경북 행정 통합 특별법안은 국민의힘의 입장이 전달되는 대로 논의할 방침이다.
민주당 김현정 원내대변인은 이날 의원총회를 마치고 기자들과 만나 “오늘 ‘공취모’(이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임) 의원과 비공개 간담회를 해 (추진위) 위원을 선임할 예정”이라며 “내일(27일) 오후 3시 30분에 공개 회의를 한다”고 했다.
국회 본회의 상정 예정인 재판소원제와 관련해선 “의총에서 결정된 당론대로 오늘 처리하기로 했다”고 말했다. 대구·경북 행정 통합 특별법안 처리와 관련해선 “국민의힘에서 당의 공식적 입장이 전달 안 됐다”며 “전달되면 당내에서 논의할 예정”이라고 했다.국정 주요 과제를 뒷받침할 부동산거래신고법, 도시정비법 처리에 대해선 “상임위 별로 지금 취합 중”이라고 말했다.
김 원내대변인은 입법에 속도를 내기 위해 패스트트랙까지 불사하겠다는 뜻을 밝혔다. 김 원내대변인은 “국민의힘 (소속 의원이) 위원장인 경우 그들이 협조하지 않으면 처리가 힘들기 때문에 그런 법안들은 패스트트랙 법안으로 다 상정할 계획을 가지고 있다”고 말했다.
