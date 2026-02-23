배현진 “당당하면 징계 미룰 이유 없어…고성국씨 건은 어물쩍”

“징계 기준이 친소관계인가…이중 잣대 공당다운 자부심 무너뜨려”

국민의힘 장동혁 대표와 배현진 의원이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 2026.02.23 뉴시스
배현진 국민의힘 의원은 23일 당 지도부가 자신의 ‘징계 취소’ 논의를 재심 기간 이후인 3월 1일 이후로 미루기로 한 데 대해 “당당하면 미룰 이유가 없고, 정당하면 망설일 필요가 없다”고 반발했다.

배 의원은 이날 페이스북을 통해 “오늘 최고위에서 ‘배현진 징계 취소’를 논의할 듯 언론에 브리핑하며 군불을 때던 장동혁 지도부가 돌연 3월 이후로 논의를 미루겠다는 ‘지연 의사’를 밝혔다”고 비판했다. 이어 “‘생각해보겠다’던 장 대표는 예측대로 또 하나의 거짓말을 리스트에 추가했다”며 “꼼수로 시간을 벌 수는 있어도, 진실을 가릴 수는 없다”고 주장했다.

배 의원은 또 “수많은 당원과 국민의 공분을 사고 있는 고성국 씨 건은 왜 어물쩍 뭉개고 있는 것이냐”며 “서울시당에서 ‘탈당 권고’된 지가 한참이고 중앙 윤리위에 즉시 재심 신청이 들어갔음에도 유독 이 건에 대해서만 함구하는 이유가 무엇이냐”고 지적했다.

그러면서 “우리 당의 징계 기준이 ‘장동혁 지도부와의 친소관계’냐”며 “아니면 세간에 떠도는 말처럼 지도부가 감히 건드리지 못할 상왕들이라도 있는 것이냐”고 반문했다. 배 의원은 “누구에게는 번개처럼 칼날을 휘두르고, 누구에게는 따뜻한 방패를 내어주는 이중잣대는 공당다운 자부심을 무너뜨린다”며 “그 책임은 결코 가볍지 않을 것”이라고 강조했다.

한편 국민의힘 중앙윤리위원회는 배 의원이 자신의 SNS에 자신을 비방한 누리꾼의 미성년 자녀 사진을 가림 없이 게시한 행위가 당사자에 대한 심리적·정서적·모욕적·협박적 표현에 해당할 소지가 있다고 보고 당원권 정지 1년의 중징계를 의결한 바 있다.

