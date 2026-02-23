강남-송파 등 26곳 후보 중앙당서 공천…“친한계 공천권 빼앗기냐”

국민의힘 중앙공천관리위원회(공관위)가 6·3 지방선거에서 서울 강남 송파 강동 등 인구 50만 명 이상인 기초자치단체 26곳의 후보를 중앙당이 직접 공천하기로 했다. 당내에선 “친한계(친한동훈계) 의원들의 공천권을 빼앗는 조치”라는 지적이 나온다.
공관위는 23일 서울 여의도 중앙당사에서 2차 회의를 갖고 이 같은 내용을 의결했다. 중앙당 직접 공천 지역은 경기 수원 고양 용인 화성시와 경남 창원시 등 특례시 5곳과 인구 50만 명 이상인 도시 14곳(경기 성남 안양 부천 평택 안산 남양주 시흥 파주 김포시, 전북 전주시, 경북 포항시, 경남 김해시), 자치구 7곳(서울 강서 관악 강남 송파 강동구, 대구 달서구, 인천 부평구) 등 총 26곳이다. 추후 시도당에서 요청하거나 상징성과 파급력이 큰 지역 등은 추가로 중앙당 직접 공천 지역으로 지정할 수 있다.
이날 이정현 공관위원장은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “혁신 공천을 하겠다. 정치교체, 세대교체, 시대교체의 출발점이어야 한다”며 “누군가는 욕을 먹더라도 결단해야 한다”고 밝혔다. 현역 단체장에 대한 과감한 물갈이를 예고한 것으로 풀이된다.
그러나 공관위의 이 같은 결정에 대해 “당권파가 친한계 징계에 이어 공천권까지 빼앗으려는 것”이라는 반발이 당내에서 나오고 있다. 배현진(서울 송파을) 고동진(서울 강남병) 등 친한계 의원 상당수가 이 결정에 따라 기초단체장 공천 권한을 잃게 되기 때문이다.
공천 심사료는 광역단체장 800만 원, 기초단체장 600만 원, 광역의원 400만 원, 기초의원 300만 원으로 책정했다. 선거일 기준 만 45세 미만인 정치 신인에 대해선 광역·기초의원 심사료는 전액 면제하고, 광역·기초단체장 심사료도 50% 감액해 진입 장벽을 낮추기로 했다.
공관위는 또 후보자들에 대해 ‘공직 후보자 역량 강화 교육’을 실시하며, 교육 내용을 토대로 공직 후보자 기초 자격 평가(PPAT)를 치른다는 방침이다. 후보자의 역량을 강화하고 청년 및 정치 신인이 능력만으로 경쟁할 수 있게 하기 위한 제도라는 설명이다. 우선추천지역 후보자 심사를 위한 국민공천배심원단도 구성하되 청년 비율을 50% 이상으로 정했다. 이 같은 제도를 토대로 다음 달 5~11일 온라인으로 공천 신청을 받을 예정이다.
한편 이재명 대통령 선거법 재판 변호인단 참여 이력으로 논란이 인 황수림 공관위원은 이날 자진 사퇴했다. 당내에선 2022년 이 대통령 대선 캠프에서 활동한 전력이 있는 김보람 공관위원도 사퇴해야 한다는 목소리가 나왔다. 이 위원장은 “(김 위원은) 그대로 간다. 아무 문제없다”고 선을 그었다.
