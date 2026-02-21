산업부 “韓 15% 상호관세 무효, 품목관세 유지…관세 환급 지원”

산업통상부는 21일 미국 연방대법원이 미국 정부의 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세가 위법·무효하다고 판결해 한국에 부과되는 15% 관세도 무효가 됐다고 밝혔다.
관세청은 또 국내 기업이 미국 관세당국에 직접 관세 환급을 요청할 수 있도록 지원할 예정이다. 현재 미국 관세 당국에 상호관세 환급을 요청할 수 있는 국내 수출기업은 약 6000여 곳으로 파악된다.
산업부는 이날 보도자료를 통해 “20일(현지시간) 미국 연방대법원은 미국 정부가 IEEPA에 근거하여 각국에 대해 부과한 상호관세 및 펜타닐 관세가 모두 위법·무효하다고 판결했고 이에 따라 한국에 부과되는 15%의 상호관세도 무효가 된다”고 밝혔다. 이날 산업부는 IEEPA 관세 관련 미국 연방대법원의 판결 분석 및 대응방향을 논의하기 위해 김정관 산업부 장관을 주재로 긴급 대책회의를 열었다.
산업부는 상호관세 무효에도 무역확장법에 근거한 자동차, 철강 등의 품목 관세는 이번 판결과 무관하게 유지된다고 했다. 특히 미국 행정부가 미 연방대법원 판결에 따라 무역법 122조를 근거로 한 10% 임시 관세 부과 조치를 추진하기로 한만큼 미국의 향후 조치 내용을 파악해 불확실성을 최소화할 방침이라고 했다.
이를 위해 한·미 관세합의 이행과 관련해 미국 측과 우호적 협의를 지속해 나가면서 이달 23일 산업부 장관 주재로 국내 업종별 영향 점검 및 대응전략 논의를 위한 민·관 합동 대책회의도 개최한다.
또 미 연방대법원의 상호관세 무효 판결로 발생한 ‘관세 환급’ 문제에 대해선 경제단체·협회 등과 논의해 우리 기업의 피해를 최소화하기 위한 지원 방안을 모색해 나갈 방침이다.
김정관 장관은 “이번 판결로 대미 수출 불확실성이 다소 높아졌지만, 한미 관세 합의를 통해 확보한 대미 수출여건은 큰 틀에서 유지될 것”이라며 “정부는 이번 판결 내용과 미 행정부의 후속 조치, 그리고 주요국 동향을 종합적으로 검토해 국익에 가장 부합한 방향으로 총력 대응하고 우리 기업의 이익을 보호하기 위해 최선을 다할 것”이라고 했다.
이와 별개로 관세청은 대미 수출기업을 상대로 관세환급을 지원하기로 했다. 미국 관세당국(CBP)에 대한 관세환급 청구는 미국 소재 수입자가 해야 하지만, 수출자가 수입자를 대신해 관세를 납부하는 무역결제 조건인 DDP(관세지급인도조건)를 활용하면 수출자가 CBP에 직접 환급을 신청할 수 있다.
관세청은 수출입 신고자료를 분석해 상호관세 대상 품목과 철강·알루미늄 등 품목관세 대상 물품을 DDP 조건으로 미국에 수출한 기업을 추출하고 전국 세관의 수출입기업지원센터를 통해 미국 환급 관련 정보를 기업별로 개별 제공할 예정이다. 관세부과 대상 물품을 미국에 수출한 기업은 2만4000여 곳이며 이중 6000여 개 기업이 DDP 조건으로 수출했다.
관세청은 향후 구체적인 환급절차, 방법 등에 대해 미국 CBP의 발표가 있을 것으로 봤다. 관세청은 “CBP 측과 긴밀한 공조 체계를 유지하며 관련 동향을 신속히 파악해 우리 수출기업에 실시간으로 안내할 계획”이라고 했다.
