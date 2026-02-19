오세훈 “尹 선고 엄중…절윤은 보수의 피할수 없는 길”

윤석열 전 대통령이 19일 내란 우두머리 혐의 1심 재판에서 무기징역을 선고받은 데 대해 오세훈 서울시장 등 국민의힘 일각에서 ‘사과’ 메시지를 냈다. 개혁신당은 보수 재건을 위해 노력하겠다고 강조했다.
오 시장은 이날 윤 전 대통령 선고 직후 페이스북을 통해 “사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다”며 “비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “절윤을 얘기하면 분열이 생긴다고 하는 분들이 있다”며 “그러나 그것은 분열이 아니라 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정”이라고 강조했다. 그러면서 “절윤은 피해 갈 수 없는 보수의 길”이라며 “비록 고통스럽더라도 저는 그 길을 계속 갈 것”이라고 말했다.
아울러 6·3 지방선거를 암시하듯 “제겐 서울·수도권에서 뛰고 있는 유능한 후보들과 함께 국민의 선택을 받고 새로운 보수의 길을 열어야 할 책임이 있다”며 “국민의힘이 달라진 모습으로 국민 앞에 다시 설 수 있도록 어떤 어려움이 있더라도 주어진 역할을 굳건히 해나가겠다”고 했다.
소장파 초선인 김용태 의원은 이날 페이스북에서 “비상계엄이 남긴 참담한 유산과 결별하고, 진정한 국민보수의 길로 나아가겠다”고 밝혔다. 김 의원은 “윤 전 대통령의 비상계엄은 한국 정치에 맹목적인 ‘윤 어게인’ 세력, 현 정권의 사법농단, 보수정당의 우유부단한 리더십 등 세 가지 참담한 유산을 남겼다”고 지적했다.
그러면서 “법원의 윤 전 대통령에 대한 무기징역 선고 앞에 보수 정당의 일원으로서 다시 한번 국민 앞에 사죄드린다”며 “모든 어려움을 뚫고, 대한민국 보수의 본래 가치와 국민보수의 길을 회복하기 위해 매진해 나가겠다”고 강조했다.
당내 소장파 모임인 ‘대안과 미래’도 기자회견을 열고 “법치주의의 가치를 최우선으로 여기는 보수정당의 일원으로 사법부의 판결을 존중하고 겸허히 수용한다”고 밝혔다. 이어 “우리는 불법 비상계엄과 대통령 탄핵 과정에서 자유민주주의 헌법 질서를 제대로 수호하지 못했고, 국민께서 주셨던 신뢰와 책임에 부응하지 못했음을 뼈저리게 성찰하고 반성한다”며 사과했다.
이들은 장동혁 지도부를 향해 “윤 어게인 세력과의 절연을 공식 선언하고, 상응하는 행동을 보여달라”며 “분열이 아니라 통합의 새로운 리더십을 발휘해 달라”고 촉구했다.
아울러 “윤리위원회 규정 제30조에 명시된 당 대표의 권한으로 배현진 의원에 대한 징계 처분을 취소해 달라”고 요구했다. 그러면서 “지금이 역사와 국민이 우리에게 부여한 마지막 기회”라며 “이 기회마저 외면한다면 국민의힘은 공당으로서 회복 불가능한 국민적 심판을 받을 것”이라고 경고했다.
이날 기자회견에는 김용태 의원을 비롯해 고동진·권영진·김건·김성원·김소희·김재섭·김형동·박정하·박정훈·서범수·송석준·신성범·안상훈·안철수·엄태영·우재준·유용원·이상휘·이성권·정연욱·조은희·진종오·최형두 의원 등이 참석했다.
개혁신당 이준석 대표도 페이스북을 통해 “대통령이라는 이름으로 헌법을 유린하고 국민이 부여한 권력의 칼날을 국민에게 겨눈 자에게 법원이 중형을 선고했다”며 “민주공화국에서 주권자를 적으로 삼은 권력은 결코 용서받을 수 없다. 이 판결은 무겁되, 마땅하다”고 밝혔다.
이 대표는 “저는 보수가 무너지는 것을 원하지 않는다. 건강한 보수가 없는 나라에서 건강한 진보도 설 수 없고, 건강한 경쟁이 사라진 정치판에서 국민은 언제나 패자가 된다”고 말했다.
이어 “보수의 위기는 감옥에 간 대통령이 아니다. 아직도 그 대통령의 언어로 말하는 사람들”이라며 “지금 이 순간에도 윤석열이라는 이름을 방패 삼아 정치적 이익을 도모하는 세력이 있다”고 비판했다.
이 대표는 “오늘의 선고가 보수 진영에 뜻하는 바는 하나다. 적수공권(赤手空拳), 맨손으로 겸손하고 소박하게 다시 시작해야 한다는 것”이라고 강조했다. 그는 “상대를 감옥에 보내는 것을 정치의 성과인 양 내세우던 한탕주의, 검찰권력에 기생하던 정치 계보는 이제 막을 내려야 한다”고 했다.
그러면서 “개혁신당은 그 자리에 자유주의와 과학기술 우선주의를 중심으로 한 새로운 정치 질서를 세워나가는 데 묵묵히 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0