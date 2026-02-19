지귀연 부장판사 누구?…尹 구속취소-룸살롱 의혹 논란

내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에게 1심에서 무기징역형을 선고한 서울중앙지법 형사합의25부 지귀연 부장판사(51·사법연수원 31기)는 윤 전 대통령에 대한 구속 취소를 결정하거나 결심공판을 두 차례 나눠서 진행하는 등 지휘 방식을 놓고 재판 내내 각종 논란에 휩싸였다.
지 부장판사는 지난해 3월 구속 상태였던 윤 전 대통령에 대한 석방 결정을 내렸고, 여권에서는 이 결정에 대해 날선 비판을 쏟아냈다. 석방 결정 당시 그는 검찰이 형사소송법이 규정한 구속기간(10일)이 지난 후 윤 전 대통령을 구속 기소했다고 판단했다. 이 과정에서 구속기간을 날짜가 아니라 실제 구금된 시간 기준으로 계산해야 한다는 해석을 적용해 실무 관행을 벗어났다는 논란을 불렀다.
구속 취소 결정 이후 지 부장판사는 정치권에서 제기한 ‘룸살롱 접대 의혹’과 관련해 법원 조사를 받기도 했다. 대법원 윤리감사관실은 조사 결과 2023년 8월 지 부장판사가 후배 변호사들과 식사와 음주를 했지만 여성 종업원 동석은 없었고, 2차 비용을 후배 변호사가 결제하긴 했지만 직무 관련성을 인정하기 어렵다는 이유로 징계 사유가 없다고 결론 내렸다.
지 부장판사의 재판 지휘도 계속 논란이 됐다. 지 부장판사가 지난달 결심공판에서 피고인 측 발언을 적극적으로 제지하지 않으면서 김용현 전 국방부 장관 측이 14시간 넘게 변론을 이어가자 법원 안팎에선 “변론권 남용을 막지 못하는 비효율적 소송 지휘”라는 비판이 나오기도 했다.
서울 개포고와 서울대 법대를 졸업한 지 부장판사는 2023년 2월부터 서울중앙지법 부장판사로 재직하며 삼성물산·제일모직 부당 합병 의혹 등으로 기소된 이재용 삼성전자 회장 1심에서 전부 무죄를 선고하기도 했다. 지 부장판사는 법관 정기 인사에 따라 23일부터는 서울북부지법에서 근무한다.
