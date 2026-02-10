“무인기 유감” 밝힌 정동영, 靑 소통했냐 묻자…“통일부의 판단”

정동영 통일부 장관은 10일 “무모한 무인기 침투와 관련해 북측에 대해 깊은 유감을 표하는 바”라고 밝혔다. 북한이 지난해 9월과 지난달 4일 한국발 무인기가 북한 영공을 침범했다고 주장한 뒤 정부 차원에서 첫 유감 표명에 나선 것이다.
정 장관은 이날 오후 서울 중구 명동성당에서 열린 ‘민족의 화해와 일치를 위한 미사’ 축사에서 “이러한 불행한 사태를 방지하기 위해서라도 서로 지상·해상·공중에서의 적대 행위를 전면 중지하기로 약속했던 9·19 군사합의가 하루 빨리 복원돼야 한다”며 “공중에서의 적대 행위는 지금이라도 당장 중단해야 한다”고 밝혔다. 정 장관은 북한이 2015년 목함 지뢰 사건과 2020년 서해 공무원 피격 사건 당시 한국을 향해 유감 표명과 재발 방지를 약속한 점을 함께 언급했다.
정 장관은 또 윤석열 정부 당시 발생한 ‘평양 무인기 사건’에 대해 “지난 정권은 2024년 10월 군대를 동원해서 무려 11차례에 걸쳐 18대의 무인기를 북한에 보내 대남공격을 유도했다”며 “자칫 전쟁이 날 뻔했던 무모하고 위험천만한 행위였으며 두 번 다시 있어서는 안 될 대단히 불행한 사건”이라고 평가했다.
김여정 북한 노동당 부부장이 지난달 13일 ‘한국발 무인기 침범’을 주장하며 사과를 요구하자 다음날 정 장관은 “조사 결과가 나오는대로 그에 대한 상응 조치를 취하게 될 것”이라고 밝힌 바 있다. 다만 군·경 합동본부 태스크포스(TF)의 조사 결과가 나오지 않은 상황에서 나온 정 장관의 유감 표명을 두고 논란이 이어질 수 있다는 지적이 나온다. 정 장관은 이날 유감 표명과 관련해 ‘청와대와 소통이 있었나’라는 취재진 질문에 “통일부의 판단”이라고 답했다.
