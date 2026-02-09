김종혁 “제명 과정 우왕좌왕…아파트 경비실도 이렇게 안해”

김종혁 국민의힘 의원이 8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 토크콘서트 2026에 참석하고 있다. 2026.02.08. 뉴시스

앞서 이날 오전 국민의힘은 김 전 최고위원을 제명했다고 밝혔다. 최보윤 수석대변인은 이날 비공개 최고위원회의 이후 기자들과 만나 “김종혁 경기 고양병 당협위원장에 대한 중앙윤리위원회의 당원 징계안이 최고위에 보고됐다”면서 “의결 없이 보고사항으로 마무리됐다”고 했다. 그러면서 “제명된 것”이라고 말했다.