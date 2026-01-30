金총리, ‘색동원 사건’ 범부처 TF 구성 긴급지시

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 30일 22시 39분

27일 청와대 사랑채 앞에서 장애인 거주시설 희생자 합동추모제가 열렸다. 희생자들의 영정 사진 앞에 추모를 의미하는 국화꽃이 보인다. 전국장애인차별철폐연대 제공
김민석 국무총리가 인천 강화도의 중증장애인 시설 색동원에서 장애 여성들에 대한 성폭력이 벌어졌다는 의혹에 대한 진상 규명을 지시했다.

김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.1.13/뉴스1
김 총리는 30일 국무총리실을 중심으로 범부처 합동대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라고 긴급 지시했다고 총리실은 밝혔다. 김 총리는 또 피해자 등에 대한 보호 및 구제에 만전을 기하고 정책 사각지대에 대한 보완책도 마련하라고 강조했다.

TF는 국무총리실과 보건복지부, 경찰청, 지방자치단체 등으로 구성된다. 김 총리는 경찰청에 장애인 전문수사인력과 외부 전문가 등이 참여하는 특별수사팀을 편성할 것을 주문했다. 또 보건복지부에는 관계기관 합동으로 전국 장애인거주시설에 대한 인권보호 등 관리실태 전반에 대해 전수 조사를 실시하도록 했다.

21일 인천시청 앞에서 인천 중증장애인거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책위원회가 기자회견을 열고 있다. 인천=뉴스1
색동원에서는 시설장이 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수한 상태다.
권오혁 기자 hyuk@donga.com
