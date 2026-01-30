金총리, ‘색동원 사건’ 범부처 TF 구성 긴급지시

김민석 국무총리가 인천 강화도의 중증장애인 시설 색동원에서 장애 여성들에 대한 성폭력이 벌어졌다는 의혹에 대한 진상 규명을 지시했다.
김 총리는 30일 국무총리실을 중심으로 범부처 합동대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라고 긴급 지시했다고 총리실은 밝혔다. 김 총리는 또 피해자 등에 대한 보호 및 구제에 만전을 기하고 정책 사각지대에 대한 보완책도 마련하라고 강조했다.
TF는 국무총리실과 보건복지부, 경찰청, 지방자치단체 등으로 구성된다. 김 총리는 경찰청에 장애인 전문수사인력과 외부 전문가 등이 참여하는 특별수사팀을 편성할 것을 주문했다. 또 보건복지부에는 관계기관 합동으로 전국 장애인거주시설에 대한 인권보호 등 관리실태 전반에 대해 전수 조사를 실시하도록 했다.
색동원에서는 시설장이 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수한 상태다.
