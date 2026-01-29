與 “대미투자법 국힘과 협상중…비준 상관없이 통과돼야”

2025년 7월 24일 백승아 더불어민주당 의원이 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 유초증등교원의 정치기본권 보장 촉구 기자회견에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

조국혁신당 황운하 의원이 민주당의 합당 제안과 관련해 공동대표론을 거론한 데 대해 백 원내대변인은 “구체적인 안에 대해서는 내부에서 논의하지 않았다”며 “지난주 조승래 사무총장이 기자간담회에서 ‘70년 역사 속 DNA가 섞여왔고 새로운 DNA가 섞여갈 것’이라고 한 바 있는데, 이것으로 (답변을) 갈음한다”고 했다.