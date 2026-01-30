李, 박찬대와 내달 5일 비공개 만찬… 일각 “지선 간접지원”

  • 동아일보

前원내대표단 불러 격려 취지
정치권 “정청래 고립 차원” 해석도

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언을 하고 있다. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 다음 달 5일 더불어민주당 박찬대 전 원내대표와 당시 원내대표단을 청와대에 초대해 비공개 만찬을 진행할 예정으로 알려졌다. 12·3 비상계엄 국면에서의 노고를 치하한다는 취지이지만, 6·3 지방선거에서 인천시장 출마가 유력한 박 전 원내대표 지원에 나선 것 아니냐는 해석도 나온다.

당시 원내지도부인 한 의원은 29일 “대통령이 최근 현직 당 지도부, 원내대표단과 만난 데 이어 비상계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 가장 고생했던 전직 원내지도부와 만나 격려하는 차원”이라고 설명했다.

박 전 원내대표는 이 대통령이 당 대표였던 당시 원내사령탑으로 비상계엄과 탄핵 국면에 대응했고, 이 대통령이 대선 후보로 선출된 뒤엔 상임 총괄선거대책위원장을 맡아 대선 승리에 기여했다.

앞서 이 대통령은 박 전 원내대표 사임 직후인 지난해 6월 20일 전직 원내지도부와 만찬을 가지려다가 취소했다. 당시 박 전 원내대표의 전당대회 출마가 유력한 상황에서 자칫 표심에 영향을 줄 수 있다는 우려에 따른 것으로 전해졌다.

정치권에서는 박 전 원내대표가 인천시장 출마를 사실상 굳힌 가운데, 이번 만찬이 성사된 것을 두고 다양한 해석이 나온다. 서울시장에 출마하는 정원오 성동구청장, 경기도지사 출마를 준비하는 한준호 의원에 이어 박 전 원내대표에게 이른바 ‘명심’(이재명 대통령의 의중)이 실려 있음을 드러내는 자리가 될 수 있다는 것. 일각에서는 박 전 원내대표가 지난해 8월 전당대회에서 정청래 대표와 대립각을 세웠던 만큼 정 대표를 고립시키는 차원의 회동 아니냐는 해석도 나온다.

#이재명 대통령#더불어민주당#비공개 만찬#지방선거#명심
조권형 기자 buzz@donga.com
이승우 기자 suwoong2@donga.com
