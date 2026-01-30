한화, 2.8조 노르웨이 방산 수주… ‘천무’ 공급

美 록히드마틴 ‘하이마스’ 제쳐
한화가 노르웨이 육군이 추진하는 차세대 장거리 정밀화력 체계(LRPFS) 사업의 최종 사업자로 낙점됐다. 총 사업 규모는 2조8000억 원 수준이다.
노르웨이 국방부는 29일(현지 시간) 한화에어로스페이스를 LRPFS 사업의 최종 사업자로 선정했다고 밝혔다. 노르웨이 의회는 앞서 27일 LRPFS 조달 프로젝트 승인 법안을 본회의에서 통과시켰다. 한화에어로스페이스는 30일 계약 체결 후 다연장 로켓 천무(사진)를 노르웨이에 공급하게 된다.
한화는 사업 선정 과정에서 미국 록히드마틴의 하이마스, 독일-프랑스 합작 기업인 KNDS의 ‘유로풀스’와 경쟁했다. 처음에는 KNDS의 수주 가능성이 높다는 여론이 있었지만 강훈식 대통령비서실장이 지난해 10월 전략경제협력 특사로 노르웨이를 방문해 각종 협력 의지를 전달하면서 수주 가능성이 높아진 것으로 전해졌다.
총 사업 규모는 2조8000억 원 수준이다. 다만 천무 구매에 쓰이는 금액은 1조 원가량이고 나머지는 노르웨이 군 전력화와 부대 정비 사업에 들어가는 것으로 알려졌다. 방산업계 관계자는 “이번 수출은 한국 방산 기술이 북유럽까지 진출하면서 글로벌 방산 시장에서 위상을 더 공고히 하는 기회가 될 것”이라고 전했다.
