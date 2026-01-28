李 “입법 느리다” 지적에…여야 쟁점법안 미루고 민생법안 내일 처리

여야가 29일 본회의에서 비쟁점 민생 법안 90개를 처리하기로 합의했다. 이재명 대통령이 전날(27일) “국회의 입법 속도가 너무 느리다”고 공개 비판한 가운데 쟁점 법안을 제외하고 민생 법안을 우선 처리하기로 한 것.
더불어민주당 천준호, 국민의힘 유상범 원내운영수석은 28일 국회에서 회동한 뒤 기자들과 만나 민생 법안 90건을 본회의에 상정하기로 합의했다고 밝혔다. 이는 본회의에 부의된 법안 175건의 절반 가량이다. 국민의힘이 민주당의 각종 개혁 법안 처리에 맞서기 위한 전면적 필리버스터(무제한 토론) 방침을 일시적으로 푼 것이다.
이는 민주당이 추진해온 법 왜곡죄 신설법(형법 개정안), 고위공직자범죄수사처 권한 확대법(공수처법) 등 쟁점 법안 처리를 미루면서 합의에 이른 것으로 풀이된다. 또 민주당이 국민의힘의 잇단 필리버스터에 대응하기 위해 국회의장단이 아닌 의원이 본회의 사회를 진행할 수 있도록 하는 내용의 국회법 개정안도 추가로 협의하기로 했다.
민주당이 민생 법안 우선 처리에 나선 것은 이 대통령이 전날 국무회의에서 “(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다”고 지적하는 등 최근 국회의 법안 처리 지연을 잇달아 문제 삼은 데 따른 것이다. 앞서 박수현 수석대변인은 “22대 국회가 법안 처리 비율이 전체적으로 부진한 것은 틀림없다”며 “현재까지는 약 60여개 법안을 처리할 수 있도록 협의 중인데 이것을 100개까지 늘리도록 여야 간 머리를 맞대고 더 노력하겠다”고 했다. 그러면서 “2월 중에 소위 개혁 입법 처리를 완성하고 바로 민생 법안을 처리하기 위해 전력을 다하겠다”고 덧붙였다.
