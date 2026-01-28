李, 외투기업에 “한반도 평화 걱정말라…조금 양보하더라도 안정 유지”

이재명 대통령은 28일 “한반도 지정학적 리스크는 없어질 것”이라며 외국인 투자들에게 적극적인 투자를 당부했다. 또 “그동안 소위 주가조작 등으로 대한민국이 망신을 사는 일이 많았는데, 이제 그런 일이 없을 것”이라면서 주식시장 공정성·투명성을 확보하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 외국인 투자기업 간담회에서 모두발언을 통해 “우리가 (북한에) 조금 양보하더라도 안정을 유지하겠다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 ‘코리아 디스카운트’(한국 주식시장 저평가) 원인 중 하나로 꼽히는 한반도 평화리스크, 기업 지배구조 리스크 등을 해소하겠다고 했다.
이 대통령은 “일단 한반도 평화 문제는 걱정 안해도 된다”며 “불필요하게 북한과 갈등이 격화하지 않는다. 우리가 조금 양보하더라도 안정을 유지해서, 한반도의 지정학적 리스크는 없어질 것”이라고 말했다.
아울러 “기업 지배구조에 관한 문제, 이게 합리적으로 주주 중심으로 회사를 운영해야하는데 그렇지 못한 것 같다”며 “그래서 지배구조를 개혁해서 주주가 제대로 대접받는 합리적인 기업 경영 지배구조를 만들겠다”고 약속했다.
이어 “시장이 불공정하고 불투명해서 되겠나. 소위 주가조작 등으로 대한민국이 참 망신살을 갔는데, 지금부터 그런 거 없다. 철저하게 주식시장 공정성, 투명성을 확보하겠다”며 “제가 그런 거 하는데 자신 있다”고 했다.
이 대통령은 또한 “대한민국 주식 시장은 여전히 저평가돼 있다”며 성장 잠재력이 높다는 점을 강조했다.
이 대통령은 “지난해 하반기 외국인 투자가 대폭 늘어났다고 한다. 역대 최대”라며 “외국인 투자는 대한민국 성장발전의 핵심축이었고 앞으로도 매우 중요한 역할을 하게 될 거로 기대한다. 매우 환영하고 기대가 실망으로 변하지 않게 최선을 다하겠다”고 했다.
또 국내 주식시장의 최근 급등세를 거론하며 “대한민국 국민도 놀라고 있지만 사실 저도 이렇게 될 줄 알긴 했는데, 예상보다 너무 빨라 놀랍다”고 말했다.
이어 “한편으로 생각해 보면 정상화의 과정이기 때문에 기초체력 이하로 평가되던 것이 이젠 조금 제대로 평가되는 과정에 있는 것 같다”고 했다.
이 대통령은 지방경제 활성화도 약속했다.
그는 “지방이 균형잡힌, 제대로 균형발전하는 나라를 만들려 하기 때문에 지방에 대한 대대적 투자를 하려고 한다”며 “지방 중심이 앞으로 경영상의 투자결정을 할 때 하나의 방향이 되지 않을까 싶다”고 했다.
이어 “대기업 중소기업을 차별하지 않고, 가급적이면 중소기업이 더 보호받고, 창업과 스타트업이 좀 더 지원받아야 생태계가 튼튼해진다”며 “청년에 희망을 주는 정책을 집중적으로 발굴하고 집행해 보려 한다. 그러면 창업에 투자를 아마 많이 하게 될 것”이라고 덧붙였다.
