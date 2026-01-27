李대통령, 이해찬 前총리 빈소에서 눈물…최고등급 국민훈장 추서

이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고(故)이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾아 조문하고 있다. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 이해찬 전 국무총리의 기관·사회장 첫날인 27일 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장을 찾아 조문하고 고인에게 국민훈장 무궁화장을 추서했다. 문재인 전 대통령과 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표 등 여권 주요 인사들의 추모 행렬도 종일 이어졌다.

이 대통령은 이날 오후 김혜경 여사와 함께 오후에 빈소를 찾았다. 침통한 표정으로 빈소로 들어선 이 대통령은 고개를 숙여 이 전 총리를 추모한 뒤 일일이 악수를 나누며 유가족들을 위로했다. 도중 손수건을 꺼내 눈물을 훔치기도 했다. 이 대통령은 국민훈장 무궁화장을 직접 들고 와 이 전 총리 영정 옆에 추서했다. 무궁화장은 대한민국 최고 등급 훈장으로 국가 발전에 현저한 공로가 있는 인사에게 수여되며 전태일 열사, 노회찬 전 의원 등이 추서됐다.

문 전 대통령도 이날 오후 빈소를 찾았다. 침통한 표정으로 조문을 마친 문 전 대통령은 상주들과 일일이 악수를 나눴다. 이 전 총리는 문 전 대통령 재임 시절 더불어민주당 당 대표를 지낸 바 있다. 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사도 이날 오후 빈소를 방문해 이 전 총리의 부인 김정옥 여사를 안고 눈물을 흘렸다.

이재명 대통령이 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고(故)이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾아 조국 조국혁신당 대표와 악수하고 있다. 청와대통신사진기자단
이날 빈소에는 공동으로 상임 장례위원장을 맡은 김 총리, 정 대표와 함께 조국혁신당 조국 대표가 상주 역할을 자처하며 조문객을 맞아 눈길을 끌었다. 민주당과 조국혁신당의 통합 논의가 시작된 가운데 여권의 차기 주자들이 한 자리에 모이는 모습이 연출된 것이다. 앞서 베트남 출장 중 사망한 이 전 총리의 유해가 이날 아침 인천국제공항에 도착하자 세 사람은 우원식 국회의장와 함께 직접 이 전 총리를 맞이했고, 운구 과정을 함께한 뒤 가장 먼저 조문하기도 했다. 김 총리가 조문 중 눈시울을 붉히자 정 대표가 김 총리의 어깨를 어루만지며 위로하는 모습도 목격됐다. 김 총리와 정 대표는 8월 민주당 전당대회 경쟁자로 꼽힌다. 우 의장은 “우리 민주주의의 큰 별이 타계하셨는데 그 뜻을 저희가 잘 이어가야겠다는 생각으로 조문했다”고 했다.

한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 전용기 원내소통수석부대표 등 민주당 원내대표단과 50여 명의 의원들도 이날 빈소를 찾아 애도를 표했다. 노무현·문재인 정부 시절 이 전 총리와 함께 했던 한명숙 김부겸 전 국무총리, 유시민 작가도 고인에게 마지막 인사를 건넸다. 안희정 전 충남도지사도 이날 조문 행렬에 참여했다. 단식 치료를 받고 있는 국민의힘 장동혁 대표는 화환을 보내 이 전 총리를 애도했다.
구민기 기자 koo@donga.com
