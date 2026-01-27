당정 “트럼프, 韓국회 상황 잘 모르는듯…대미투자법 내달 상정”

최보윤 국민의힘 수석대변인이 11일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 브리핑을 하고 있다. 2026.1.11/뉴스1

국민의힘 최보윤 수석대변인은 “국회가 발목을 잡으려고 하는 게 아니라 검증 절차를 통해 필요한 부분들을 법적으로 더 충분히 반영하도록 하는 게 필요하다”며 “국민의힘은 관세 협상과 관련한 후속 절차에 적극적으로 임하고 여야정의 빠른 협의가 필요하지 않나 싶다”고 했다.