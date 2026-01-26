이해찬 前총리 상임 장례위원장에 김민석 총리

27∼31일 5일간 사회장으로 치르기로
김민석 국무총리가 고(故) 이해찬 수석부의장에 대한 상임 장례위원장을 맡는다.
민주평통은 26일 “유족의 뜻을 받들어 장례 형식은 사회장으로 하고, 정부 차원의 예우를 갖추기 위해 대통령 직속 민주평화통일자문회의 기관장을 결합하여 장례를 지원하기로 했다”고 전했다.
상임 장례위원장은 김민석 국무총리가 맡는다. 민주평통은 “시민사회 및 정당 상임공동 장례위원장은 백낙청 서울대 명예교수, 정청래 민주당 대표로 하고 공동 장례위원장으로 각 정당 대표와 각계 사회 원로들을 모실 예정”이라고 했다.
이어 “상임 집행위원장은 조정식 대통령 정무특보가 맡고, 공동 집행위원장은 조승래 민주당 사무총장, 윤호중 행안부 장관, 방용승 민주평통 사무처장이 맡기로 했다”고 덧붙였다.
이 수석부의장의 장례 기간은 이달 27일부터 31일까지 5일간 진행된다. 정부측 실무지원은 행정안전부와 민주평화통일자문회의 사무처가 담당한다.
베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 이 수석부의장은 26일(현지시간) 밤 베트남 현지를 떠나 한국으로 운구될 예정이다.
