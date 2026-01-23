‘다자녀 전형’ 거짓 답변 의혹에…이혜훈 “장남과 차남 헷갈린 것”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2026.1.23/뉴스1

또 이 후보자는 “저희가 처음에 질문을 하셨을 때 17년 전 일이라 잘 기억을 못했고, 장남과 차남을 헷갈린 건 인정한다”며 “이것이 잘못됐다는 걸 알고 의원님들께 정정자료를 다 돌렸다”고 했다.