독립기념관 이사회, 김형석 관장 해임안 의결

  동아일보

  입력 2026년 1월 19일 16시 18분

김형석 독립기념관 관장이 19일 충남 천안 독립기념관 이사회를 마치고 기자회견을 하고 있다. 2026.1.19 뉴스1
독립기념관 이사회가 김형석 관장에 대한 해임 건의안을 19일 의결했다. 국가보훈부는 김 관장에 대한 해임을 이재명 대통령에게 제청할 계획이다.

독립기념관은 이날 오후 148차 임시이사회를 소집하고 김 관장에 대한 해임 건의안을 심의했다. 김 관장을 제외한 14명의 기념관 이사진 가운데 12명이 표결에 참여해 찬성 10표로 해임안이 통과됐다.

앞서 보훈부는 지난해 9월부터 김 관장이 학군단(ROTC) 동기회 행사, 교회 예배에 독립기념관 시설을 대여해주고 기념관 수장고 유물을 꺼내 지인들에게 관람하게 하는 등 ‘독립기념관 사유화’ 의혹에 감사를 벌였다. 또 예산 집행과 업무추진비 사용을 포함한 전반적 복무 등도 감사대상에 포함했다.

보훈부는 감사 결과 김 관장에 제기된 14건의 비위가 모두 사실이라며 기념관에 시정 요구 등의 처분을 통보했다.

2024년 8월 취임한 김 관장 임기는 2027년 8월까지다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
