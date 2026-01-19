홍준표 “나때도 광역의원 1억 공공연…공천헌금 안 오른 듯”

2000년대 초반 거론하며 강선우 등 비판
홍준표 전 대구시장이 2000년 초반 중진의원이 공천을 대가로 자신에게 금품을 제공하겠다는 제의를 했다며 각 당 강세 지역에서의 이른바 ‘공천헌금’이 사라졌다고 볼 수 없다고 지적했다.
“TK 중진의원이 15억 제안해 바로 컷오프
서울 공무원 10억 제시하며 구청장 희망도”
홍 전 시장은 19일 페이스북에 “공천헌금이라는 것을 내가 처음 안 것은 2004년 4월 총선 공천심사 위원을 할 때”라며 이같이 밝혔다.
홍 전 시장은 “TK(대구·경북) 지역 중진의원이 자기를 재공천해 주면 15억 원 주겠다고 제의하길래 알았다고 하고 바로 컷오프(공천 배제)했다”며 “그날 바로 공천심사위원에 가서 공심위원들에게 고하고 그날 그 선배를 컷오프하고 신인 공천을 결정했다”고 했다.
홍 전 시장은 이어 “2006년 4월 지방선거 때는 서울시 간부공무원 출신이 찾아와 동대문 구청장을 공천해 달라고 하면서 10억 원을 제시하길래 깜짝 놀랐다”며 “그때는 내가 데리고 있던 지구당 사무국장 출신을 재공천했다”고 했다.
그러면서 “그 당시에도 광역의원은 1억 원, 기초의원은 5000만 원이라는 게 공공연한 비밀이었는데, 20여 년이 지난 지금도 김경 시의원 사례를 보니 공천헌금은 오르지 않았나 보다”고 꼬집었다.
홍 전 시장은 “지방의원, 기초단체장 공천비리는 해당 국회의원이나 당협위원장에게 사실상 공천권이 전속적 권한으로 돼 있는 각 당의 공천 구조, 부패한 정치인들 때문인데 그런 걸 고치지 않고 ‘눈 감고 아웅’하는 지금의 각 당 공천 제도로는 그걸 타파하기 어려울 것”이라고 했다.
이어 “지방선거 때 공천 장사를 해서 자기 정치비용과 총선비용을 마련하는 국회의원들이 여야에 부지기수로 있는데 그게 어찌 지금 수사 당하는 김병기, 강선우만의 일이겠나”라며 “영호남 지역, 각 당의 강세 지역은 지금도 뒷거래가 없다고 아니할 수 없는데 그 두 사람은 아마 ‘재수 없어 걸렸다’고 억울해 할 것”이라고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
