홍익표 “李대통령의 관용과 통합의 철학 실현할 것”

청와대 새 정무수석에 임명된 홍익표 전 더불어민주당 원내대표는 “이재명 대통령의 관용과 통합의 철학을 실현할 것”이라고 말했다.
홍 전 원내대표는 18일 페이스북을 통해 “이재명 정부 정무수석으로 임명됐다. 회복과 정상화를 넘어 대전환을 통한 대도약으로 대한민국의 미래를 열어가야 할 중요한 시기에 막중한 역할을 맡게 되어 큰 책임감을 느낀다”며 이같이 밝혔다.
홍 전 원내대표는 “대통령과 국민, 청와대와 정치권을 잇는 가교로서 귀를 크게 열고, 부지런히 움직여 다양한 의견들을 가감 없이 전달하고 하나 된 힘으로 만들어 가는 데 최선을 다할 것”이라고 했다.
이어 “갈등과 대립, 분열을 넘어 다양한 생각과 입장이 대한민국이라는 이름 아래 조화롭게 시너지를 낼 수 있도록 모든 힘을 다하겠다”고 했다.
홍 전 원내대표는 “그동안 저에게 아낌없이 성원을 보내주신 서초구민과 성동구민, 그리고 많은 국민 여러분의 마음도 잊지 않겠다”며 “그 믿음에 보답하는 길은 이재명 정부의 성공이라는 점을 가슴에 새기며 뛰고 또 뛰겠다”고 다짐했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
