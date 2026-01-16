‘공천헌금 의혹’ 김경, 16시간 30분 경찰 조사…“있는 그대로 말했다”

2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원에게 공천 헌금 1억 원을 건넸다가 돌려받은 혐의를 받는 김경 서울시의원이 16일 경찰 조사를 마치고 청사를 나서는 모습. ⓒ뉴시스
더불어민주당에서 제명된 강선우 의원 측에 2022년 지방선거 전 ‘공천 헌금’ 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 16시간 넘게 2차 경찰 조사를 받았다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 15일 오전 김 시의원을 특정범죄가중법상 뇌물, 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 불러 16시간 38분가량 조사했다. 지난 11일 3시간 반가량 진행된 첫 피의자 조사 이후 두 번째 조사다.

김 시의원은 16일 오전 1시 37분경 조사를 마치고 청사 1층으로 나오며 ‘조사를 오래 받았는데 어떤 점 위주로 소명했느냐’는 물음에 “성실히 있는 그대로 다 말씀드렸다”고 답했다.

2022년 5월 김경 서울시의원 후보의 유세를 돕는 강선우 의원의 모습. 사진출처 강선우 의원 블로그
이어 ‘강 의원에게 직접 1억 원을 건넸다고 진술한 것이 맞느냐’ ‘강 의원의 전 보좌진인 남모 씨가 공천 헌금을 먼저 제안했다는 주장이 맞느냐’ ‘앞으로 (강 의원과) 대질 조사하면 응할 계획이 있느냐’ 등의 질문엔 답하지 않은 채 미리 준비된 차량을 타고 귀가했다.

김 시의원은 이번 조사에서 남 씨가 먼저 강 의원과의 만남을 주선하며 돈을 제안했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

그는 최근 변호인을 통해 경찰에 제출한 자수서에서 ‘2022년 지방선거를 앞두고 (강 의원 측에) 카페에서 돈을 건넬 때 나를 포함해 강 의원과 강 의원의 전 사무국장인 남 씨가 함께 있었다’는 취지로 주장한 것으로 전해졌다. 이는 강 의원이 ‘나중에 알았다’는 취지로 주장해 온 것과 다른 것이다.

강 의원은 공천 헌금 의혹이 불거진 뒤 “공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다”며 “당시 해당 사안을 인지하고 즉시 반환을 지시했다”고 주장해 왔다.

경찰은 오는 20일 강 의원을 소환해 헌금 1억 원의 공여 및 반환 정황 등을 집중적으로 질의할 예정이다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
