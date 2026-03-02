국힘 “與 TK통합법, 치졸한 ‘침대 축구’ 끝내라…당장 법사위 처리하자”

국민의힘은 2일 “민주당은 대구·경북(TK)을 볼모로 잡은 ‘침대 축구’를 당장 끝내라”며 대구·경북(TK) 행정통합 특별법의 조속한 처리를 촉구했다.
최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “민주당은 구차한 ‘핑계 릴레이’를 당장 멈추고, 즉각 법사위를 열어 통합법을 의결하라”며 이같이 밝혔다.
최 원내대변인은 “500만 시·도민의 염원이 거대 여당의 치졸한 ‘침대 축구’에 짓밟히고 있다. 민주당 소속인 추미애 법사위원장은 ‘대구시의회의 반대’를 핑계 삼아 대구·경북 행정통합법 처리를 일방적으로 보류했다”며 “하지만 시의회가 전폭적인 찬성 성명을 내면서 그 알량한 명분은 단숨에 산산조각 났다”고 주장했다.
이어 “방패막이가 사라지자, 민주당은 이번에는 도리어 ‘야당이 미온적’이라는 황당한 억지를 부린다”며 “이미 국민의힘은 대구·경북 의원들의 총의를 모아 당론으로 못 박고, 원내대표가 직접 신속 처리를 강력히 압박한 상태”라고 비판했다.
그러면서 “급기야 민주당은 ‘필리버스터 때문에 법사위를 못 연다’는 해괴한 변명까지 꺼내 들었다”며 “이에 국민의힘은 대승적 결단을 내렸다. 지역 발전을 볼모로 잡은 여당의 몽니를 꺾기 위해, 야당의 합법적 저항 수단인 필리버스터마저 과감히 전면 중단한 것”이라고 했다.
최 원내수석대변인은 “한병도 원내대표는 권한없는 기초의회까지 끌어들이며 ‘단일안을 진정성있게 넣어라’ 하며 치졸한 핑계를 대고 있다”며 “민주당은 구차한 ‘핑계 릴레이’를 당장 멈추고, 즉각 법사위를 열어 통합법을 의결하라”며 했다. 그러면서 “모든 명분이 사라진 지금 또다시 지역민의 염원을 내팽개친다면, 성난 영남의 민심이 그 오만과 위선을 철저히 심판할 것”이라고 덧붙였다.
국민의힘 박성훈 수석대변인도 이날 민주당을 향해 “‘TK 통합 발목 잡기’, 정쟁의 제물로 삼지말고 즉각 처리하라”고 밝혔다.
그는 이날 논평을 통해 “국민의힘은 민주당의 핑계를 없애기 위해 필리버스터까지 전격 중단했다. 대구시와 경상북도, 양 시도의회가 모두 동의했고, 당론도 정했다. 절차적 명분은 이미 충분히 갖춰졌다”고 말했다.
그러면서 “대구·경북 행정통합은 특정 정당의 이해관계가 아니다. 500만 시·도민의 생존 전략이며, 수도권 일극 체제를 완화하고 산업 재편과 인구 감소, 청년 유출이라는 구조적 위기에 대응하기 위한 절박한 선택”이라며 “민주당은 더 이상 말장난과 조건 달기를 멈춰달라. 즉시 법사위와 본회의를 열어 대구·경북 행정통합 특별법을 처리해야 한다”고 했다.
박 수석대변인은 “다수의 힘으로 특정 지역의 미래를 가로막는다면, 그 책임은 온전히 민주당에 돌아갈 것이다. 500만 지역민의 미래를 짓밟는 오만과 횡포에 대해 국민은 반드시 심판할 것”이라고 강조했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0