다카이치 “오늘 처음 보여드려”…李 “제 덕이군요?”

이 대통령은 호류지를 둘러본 뒤 “총리님, 바쁘실 텐데 이렇게 시간을 만들어서, 제게 기회를 주셔서 너무 감동입니다”라고 말했다. 이에 다카이치 총리는 “저도 대통령님 덕분에 평소 못 보던 것을 보게 됐습니다”라고 화답했다.

이 대통령은 “안동 제 고향에도 (총리님을) 모셔다가 제 고향에도 좀 관광객이 많이 올 수 있게 총리님의 도움을 받아야겠습니다”라고 말했다. 그러자 다카이치 총리는 “그러면 안동에서 드럼 연주를 (하는 게 좋을 것 같습니다)”라고 화답했다. 양국 정상은 13일 공동 언론 발표 후 환담 자리에서 일본 측이 마련한 각 정상의 이름이 새겨진 푸른색 유니폼을 함께 착용하고, 일본의 대표적인 악기 브랜드인 ‘펄’ 드럼 앞에 나란히 앉아 즉석 드럼 합주를 했었다.