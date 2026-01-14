당정, 대전충남 통합법에 ‘공공기관 이전 우선권’ 명시 추진

더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 14일 각각 충청권을 찾은 자리에서 대전·충남 행정통합의 주도권을 두고 신경전을 펼쳤다. 정 대표는 6·3 지방선거에 앞서 행정통합 속도전 의지를 드러냈고, 장 대표는 정부의 추진방식에 대해 “정치공학적 눈속임”이라고 비판했다.
정 대표는 이날 충남 서산 축산종합센터에서 진행된 현장 최고위원회의에서 충남·대전 통합과 관련해 “조속한 시일 안에 법을 통과시키고 6·3 지방선거는 통합시로 치를 수 있도록 속도를 내겠다”고 밝혔다. 정 대표는 “대전·충남 통합은 국민의힘 소속 광역단체장이 지금까지 밀고 온 이슈지만, (민주당이) 국가 발전 차원에서 여야의 이익을 넘어서 과감하게 수용한 것”이라며 “(국민의힘) 본인들이 먼저 (이슈를) 꺼내 놓고 이제 발 빼려고 하는 거 아니냐. 장동혁 대표도 행정 통합을 적극 환영한다, 공동으로 추진하자는 발언을 하길 바란다”고 촉구했다.
반면 장 대표는 대전시청에서 이장우 대전시장을 만나 “그냥 행정구역만 합치는 것, 시장과 도지사를 합쳐서 한 명의 시장을 내는 것만으로는 아무런 의미가 없다”고 평가절하했다. 그러면서 “지선이 얼마 안 남았으니 일단 한 명 뽑아 놓고 생각하는 식의, 지금까지 민주당이 해온 방식에 의하면 그것은 정치공학적 눈속임에 불과하다”고 비판했다.
한편 정부와 민주당이 준비 중인 대전·충남 행정통합 특별법에 공공기관 이전 우대 등이 특례조항으로 담길 것으로 알려졌다. 정부는 올해 2차 공공기관 이전 계획을 발표하고 내년부터 이전 절차에 나설 예정인데, 이때 우선권을 가질수 있도록 한다는 취지다. 당정은 특별법안을 다음 주 발의한 뒤 1월 임시국회에서 심사하고, 다음 달 본회의 의결을 추진한다는 계획이다.
