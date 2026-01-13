與 “김병기 제명한 윤리심판원 결정 존중…재심 신속히 결론 낼것”

더불어민주당이 김병기 의원에 대한 윤리심판원의 제명 결정을 존중한다고 밝혔다. 앞서 김 의원은 당의 제명 결정에 반발했다.
박수현 민주당 수석대변인은 13일 성명을 통해 “윤리심판원은 당헌·당규에 따라 운영되는 독립기구다”며 “그 판단과 절차는 어떤 외압이나 정치적 유불리의 해석 대상이 될 수 없으며, 당은 그 독립성과 권한을 존중한다. 따라서 이번 결정 역시 존중한다”고 밝혔다.
박 수석대변인은 “김병기 의원은 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 재심 청구 의사를 밝혔다. 재심 청구 역시 당헌·당규에 명시된 절차이고 권리”라며 “당사자가 그 절차를 밟겠다는 뜻을 밝힌 만큼, 당은 정해진 규정에 따라 재심 절차가 진행되는 것 또한 존중한다”고 했다.
그러면서 “다만, 이번 사안의 중대성과 국민적 관심을 고려할 때, 재심 절차는 신속하고 엄정하게 진행되어 조속히 결론이 도출될 것”이라며 “모든 판단의 기준은 국민의 눈높이이며, 정치의 책임과 도덕성”이라고 강조했다. 사실상 김 의원 제명을 결정한 윤리심판원 판단이 합당했다는 뜻으로 풀이된다.
전날 민주당 윤리심판원은 공천헌금 수수 의혹을 받는 김 의원에 대해 제명 처분을 결정했다. 한동수 윤리심판원장은 “징계 시효 완성 여부, 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려해 제명 처분을 의결했다”고 말했다.
김 의원은 제명 처분 이후 자신의 SNS를 통해 “즉시 재심을 청구할 것”이라며 “의혹이 사실이 될 수 없다”고 주장했다.“
김형민 기자 kalssam35@donga.com
