“저녁마다 李대통령과 1일 1팩”…김혜경 여사, 상하이서 ‘K-뷰티’ 세일즈

크게보기 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 참석자와 기념사진을 촬영하고 있다. (공동취재) 2026.1.7 뉴스1

7일 안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑을 통해 “김 여사는 이날 오전 상하이 푸싱예술센터에서 열린 ‘상하이 K-뷰티 글로우 위크’(K-Beauty GLOW WEEK in Shanghai) 행사장을 방문했다”고 밝혔다. 김 여사는 K-뷰티 신상품 출시 경진대회를 참관하고 팝업스토어 공간에서 K-뷰티 상품들을 직접 체험하며 행사 참가자들과 대화를 나눴다.



김 여사는 발달장애 여동생을 돌보는 어머니를 떠올리며 브랜드를 만들었다는 ‘로테아’의 송한얼 대표의 중국 진출 포부를 듣고 “중국 시장에서도 충분히 좋아할 것 같다”며 새로운 판로 개척에 지지를 보냈다.

크게보기 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 참석자와 기념사진을 촬영하고 있다. (공동취재) 2026.1.7 뉴스1

크게보기 김혜경 여사가 7일(현지 시간) 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사를 방문해 전시품 체험을 하고 있다. 2026.01.07 뉴시스