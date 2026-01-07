한중 벤처스타트업 만난 李 “박제가 선생도 청나라 학자와 교류”

·이재명 대통령은 7일 오전 ‘한·중 벤처스타트업 서밋’에 참석해 “혁신은 어느 한 국가의 전유물이 아니고 또 독자적인 기술력만으로 완성되지도 않는다”며 “조선의 실학자 박제가 선생이 청나라 유수의 학자들과 교류하며 동아시아 근대 기술을 발전시켰듯이, 한국의 벤처스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면 양국은 더 새롭고 더 큰 성장의 해법을 마주할 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 한·중 벤처스타트업 창업생태계 협력 기반을 마련하고, 국내 기업들의 중국 진출 토대를 마련하기 위한 ‘한·중 벤처스타트업 서밋’에 참석했다. 이날 행사는 ‘한·중 창업생태계, 연결을 넘어 공동 성장으로’를 주제로 한·중 양국 정부 고위급 인사와 유망 창업기업, 벤처캐피탈(VC) 등 벤처스타트업 관계자 약 400명이 참석한 가운데, ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’, ‘한·중 투자 컨퍼런스’, ‘한·중 비즈니스 밋업’ 등으로 구성됐으며, 중국 진출을 희망하는 국내 우수 스타트업의 제품·기술 전시도 함께 운영했다.
이날 이 대통령은 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’에 직접 참여해 참석자들과 활발하게 소통을 이어갔다. ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’는 ①한·중 창업생태계 ‘연결’과 ②연결을 통한 공동 ‘성장’의 두 주제로 진행됐다.
한·중 대표 유니콘 기업 ‘브레인코’ 한비청 대표와 ‘루닛’ 서범석 대표는 양국을 오가며 기술 혁신을 이끌어내고 있는 이야기를 공유했다. 또한 중국에 진출해 활동하고 있는 한국 스타트업 ‘시엔에스’ 안중현 대표, ‘마음AI’ 최홍석 대표는 양국의 기술 역량과 시장 강점을 결합한 협력 가능성을 제시해 현장의 공감을 이끌어 내기도 했다.
중국의 신흥 AI 4대 기업 중 하나인 ‘미니맥스’ 옌쥔제 대표는 혁신적 기술의 중요성과 양국 기업 간의 협력 필요성을 강조했고, 초상은행국제(CMBI)의 훠젠쥔 대표는 중국 투자자들의 관점에서 본 한국 스타트업들의 강점을 설명하고, 중국 글로벌펀드를 통한 벤처투자 분야에서의 한·중 협력 계획을 밝혔다.
이 대통령은 마무리 발언에서 “양국의 협력과 성장을 위한 오늘의 만남이 여기서 그치지 않고, 지속적인 교류로 이어지길 바란다”며, “대한민국 정부는 국경이라는 장벽 없이 마음껏 도전하고 꿈을 펼칠 수 있는 벤처스타트업 생태계를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 양국 창업벤처스타트업 생태계의 연결을 적극 지원할 의지를 표명했다.
