李대통령, 경호처에 피자 쐈다…경호처 “새해에도 열린 경호”

이재명 대통령은 31일 새해를 앞두고 대통령경호처에 격려 차원에서 피자를 전달했다.
대통령경호처는 이날 공지를 통해 “이 대통령이 보낸 ‘격려 피자’를 수령했다”고 밝혔다.
경호처는 “이번 피자는 국민주권정부 출범 이후 경호임무에 헌신과 노고를 아끼지 않은 경호관들을 격려하기 위해 마련됐다”며 “연말연시에도 경호임무로 바쁜 시간을 보내는 경호근무자들에게 전달됐다”고 설명했다.
그러면서 “대통령의 따뜻한 격려가 현장에서 묵묵히 임무를 수행하는 경호관들에게 큰 힘이 됐다”며 “새해에도 국민주권정부의 경호기조인 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 실천에 최선을 다하겠다”고 강조했다.
이 대통령은 전날엔 산업통상부 무역정책국과 투자정책국 등에 피자를 돌렸다. 당일 오전 열린 국무회의에서 올해 한국의 연간 수출액이 사상 처음으로 7000억 달러를 넘어섰고 외국인직접투자도 350억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록했다는 보고를 받은 이 대통령이 직원 격려 차원에서 피자를 전달한 것으로 알려졌다.
