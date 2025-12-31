李 연하장 받은 민경욱 “부정선거 투쟁 상대가…무서운 일”

지속적으로 ‘부정선거’ 의혹을 제기하고 있는 민경욱 전 미래통합당 의원이 31일 이재명 대통령에게 신년 연하장을 받은 사실을 공개하며 “무서운 일”이라고 했다.
민 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 이 대통령이 보낸 연하장 사진을 공개하면서 “내가 죽음의 골짜기에 서서까지 당선을 위해 애를 썼던 윤석열 대통령으로부터도 3년 내내 단 한 번도 받아보지 못한 엽서를 나의 부정선거 투쟁의 대척점에 서 있는 이재명이 보내왔다”고 적었다.
그러면서 “국정홍보를 위한 가용예산이 훨씬 많으니까 가능했을까? 그렇게 얻어걸린 걸까? 아니면 고도의 심리전일까?”라며 당혹스러운 심경을 감추지 않았다.
앞서 청와대는 26일 이 대통령이 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층, 외국 정상, 재외동포 등에게 신년 연하장을 보내 새해 인사를 전했다고 밝혔다.
청와대는 “과거와 미래를 잇는 상징적 공간인 청와대에서 대한민국의 새로운 도약을 국민과 함께 열어가겠다는 메시지를 전하고자 했다”며 “이번 신년 연하장은 국민 한 분 한 분이 대한민국의 주인임을 다시 한번 되새기고, 도전의 시대를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다는 대통령의 국정철학을 담았다”고 설명했다.
이 대통령은 연하장을 통해 “수많은 도전과 역경 속에서도 우리는 서로를 믿고 의지하며 지금의 대한민국을 만들어 왔으며, 앞으로 다가올 어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있다”고 전했다. 이어 “위대한 대한민국 국민과 이 뜻깊은 여정을 함께할 수 있어, 큰 자부심을 느낀다”고 적었다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
