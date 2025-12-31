정청래 “2차 종합특검-통일교·신천지 특검, 설 연휴 전 마무리”

정청래 더불어민주당 대표는 31일 “2차 종합 특검과 통일교, 신천지 특검을 설 연휴 전에 반드시 마무리 짓도록 하겠다”고 강조했다.
정 대표는 이날 민주당 전북도당 컨퍼런스룸에서 열린 전북 현장 최고위원회의에서 “내란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 아직도 내란 주요 사범들에 대해 처벌이 이뤄지지 않고, 특검에서 제시한 구속영장들이 줄줄이 기각되고 있다”며 이같이 말했다.
이어 “이러한 현실을 보면서 다시 미진한 부분을 모아 2차 종합 추가 특검을 해야 한다고 생각해 특검법을 발의했다”고 덧붙였다.
통일교, 신천지 특검과 관련해서도 “정교분리 원칙을 어기고 있는 이러한 반헌법적인 사태에 대해 통일교, 신천지 특검도 해야겠다는 생각을 국민과 함께 하게 됐다”며 “며칠 전 기자회견 때 2026년 1호 새해 첫 법안은 2차 종합 특검 그리고 통일교, 신천지 특검이라고 말씀드린 바 있다”고 밝혔다.
정 대표는 또 내란전담재판부 설치법과 정보통신망법 개정안이 전날 국무회의에서 의결된 것을 언급하면서 “국민의 명령인 3대 개혁을 흔들림 없이, 중단 없이 완수해 나가겠다”고 목소리를 높였다.
내년 6월 열리는 지방선거에 대해선 “억울한 컷오프를 없애고, 당원들이 참여하는 완전한 경선으로, 가장 공정한 경선으로, 가장 경쟁력 있는 후보를 공천하겠다”고 약속했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
