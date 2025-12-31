이준석, ‘당게’ 한동훈 겨냥 “교양없는 글에 거부감 들지만 용서”

개혁신당 이준석 대표가 국민의힘 한동훈 전 대표 측이 국민의힘 당원게시판에서 자신을 비판한 것에 대해 “깔끔하게 용서하기로 했다”고 밝혔다.
이 대표는 30일 페이스북을 통해 “국민의힘 당무감사위원회에서 조사결과를 발표했는데, 그 안에 한 전 대표 또는 그의 동거인 등이 저에 대해서 인신공격성 발언을 쏟아낸 기록들이 같이 나왔다”며 이같이 말했다.
앞서 국민의힘 이호선 당무감사위원장은 이른바 ‘당원게시판 사건’ 관련 조사 결과의 일부를 공개했다. 이에 따르면 한 전 대표 측은 이 대표를 향해 “대전롬빵 준석이 이것들이 보수당을 대표한다고” 등 총 4건의 비판글을 올렸다.
이 대표는 이에 “허위사실로 남을 공격하는 것에 더해 표현조차 딱 술 한 잔 걸친 교양 없는 사람이 쓸 만한 내용이라 거부감이 든다”며 “사과를 받을 생각도 없고, 법적 조치를 구할 생각도 없다”고 했다. 그러면서 “내용 중에 황우여 전 대표나 선배 정치인들에 대한 저급한 언급을 보면 그분들에게는 꼭 사과할 정도의 용기는 있는 사람이길 바란다”고 했다.
한편 한 전 대표는 당무감사위 결과에 대해 페이스북에서 “이호선 당무감사위원장이 동명이인들 게시물을 한동훈 명의, 가족들 명의 게시글인 것처럼 ‘개인 블로그’에 올렸다”고 주장했다.
그는 “고의로 허위사실을 유포하는 것이며, 민·형사상 법적조치로 단호히 대처할 것”이라고 말했다. 논란이 된 게시글의 작성자가 한 전 대표 또는 동거인이라고 지목한 당무감사위의 결정이 허위라는 주장이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
