배경훈 “쿠팡 유출 3300만건 확인…자체발표 심각한 우려”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 쿠팡 고객 개인정보 유출 사태에 대한 쿠팡의 ‘자체 조사’ 결과 발표에 대해 “정부에서 공식적인 조사단, 개인정보보호위원회에서의 조사, 경찰청에서의 조사가 이뤄지는 상황에서 합의되지 않은 결과를 사전에 발표했다는 것에 대해 심각한 우려를 표한다”고 했다.
배 부총리는 30일 서울 여의도 국회에서 열린 연석 청문회에서 쿠팡 측의 자체 조사 결과를 신뢰할 수 없다는 더불어민주당 김우영 의원의 질의에 대해 이렇게 답했다.
배 부총리는 ‘유출범이 3000개의 계정만 확인했고 나머지는 다 삭제했다고 쿠팡 측이 발표했다’는 김 의원의 말에 대해 “동의할 수 없다”고 했다.
이어 배 부총리는 “3300만 건 이상의 이름, 이메일이 유출됐다”며 “개인정보보호위원회, 경찰청, 민관합동조사단에서 이 사실을 확인했다”고 했다.
그러면서 배 부총리는 “(유출범이) 추가로 배송 주소, 주문 내역도 유출한 것으로 보고 있다”며 “현재 조사, 수사를 진행 중에 있다”고 했다.
쿠팡 측은 해당 조사와 관련해 정부 지시에 따른 조치였다는 입장이다.
쿠팡 측은 26일 낸 자료에서 “정부 감독 없이 독자적으로 조사했다는 잘못된 주장이 계속 제기되며 불필요한 불안감이 조성되고 있다”며 “자체 조사가 아니라 정부의 지시에 따라 몇 주간에 걸쳐 긴밀히 협력한 조사였다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
