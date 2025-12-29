통일교 측 “성지순례·특혜 보도 사실과 달라”

세계평화통일가정연합(통일교)은 26일 일부 언론 보도와 관련해 “사실관계 확인 없이 특정 종교의 성지화·특혜 의혹으로 왜곡했다”며 잇따라 반론을 제기했다.
29일 통일교 측은 한 언론이 ‘북한강 천년뱃길’ 사업을 사실상 통일교 성지순례 사업으로 규정한 데 대해 “사업의 배경과 구조, 운영 실체를 확인하지 않은 채 지엽적 정황만으로 왜곡했다”고 밝혔다. 해당 사업은 가평군이 십여 년 전부터 구상해 온 체류형 관광 활성화를 위한 수상 교통망 구축 사업으로, 여러 민간 운송 사업자가 참여한 민관협력 모델이라는 설명이다.
특히 “투입된 약 85억 원 가운데 상당 부분은 자라섬 접근성을 높이기 위한 공공 선착장 ‘자라나루’ 조성에 쓰였으며, 이는 가평군의 영구적 공공자산”이라고 강조했다. 또 “민간이 400억 원 규모의 전기유람선을 투자·운영함으로써 군 재정 부담을 줄였고, 9만여 명의 이용객이 지역에 체류하며 발생한 간접 경제 효과까지 함께 봐야 한다”며 단순 매출만으로 혈세 낭비를 단정하는 것은 부당하다고 주장했다.
통일교 측은 또 다른 언론 보도와 관련해 “통일교 궁전에 UN 사무국을 유치하려 했다는 내용은 사실이 아니다”라고 반박했다. 해당 시설에 입주한 기구는 UN 산하 조직이 아니라 다른 국제적인 기구 사무국으로, 보도의 전제가 되는 명칭부터 잘못됐다는 설명이다.
또 가평군이 특정 종교를 성지화하기 위해 특혜를 제공했다는 의혹에 대해서도 “가평은 대표적인 인구 감소 지역으로, 지자체가 투자 여력이 있는 민간과 협력하는 것은 생존을 위한 행정 판단”이라고 밝혔다. 통일교 측은 “관광 클러스터와 특구 추진은 관련 법령에 따른 합법적 개발 사업이며, 의료 취약 지역인 가평에서 민간이 적자를 감수하며 병원과 응급의료를 유지해 온 점도 함께 고려돼야 한다”고 덧붙였다.
통일교 측은 두 보도 모두에서 “공식 질의나 반론 기회가 제공되지 않았다”며 “정확한 사실관계에 기반한 균형 잡힌 보도를 요청한다”고 밝혔다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
