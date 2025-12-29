정청래 “서해 피격사건, 조작기소 의심…수사 미진하면 특검”

정청래 더불어민주당 대표가 29일 오전 전남 무안군 승달문화예술회관에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.29. 뉴시스

또 정 대표는 통일교 특검의 수사 대상에 신천지의 정교유착 의혹도 넣어야 한다고 했다.