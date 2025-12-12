노영민, 통일교 의혹에 “윤영호, 방역 관련 면담만 한 차례” 해명

문재인 정부 대통령비서실장을 지낸 노영민 전 실장은 12일 자신이 통일교가 더불어민주당과 접점을 넓히기 위해 접촉한 인물 중 한 명이라는 의혹과 관련해 “사실과 다르다”라고 반박했다.
노 전 실장은 이날 페이스북을 통해 “통일교 측은 2020년 코로나로 인해 해외입국자에 대한 격리 제도가 시행되는 기간에 해외정상급 인사가 참여하는 국제행사를 개최하겠다고 했다”며 “해외 정상급 인사에 대해 방역 지침 완화에 관해 면담 요청을 했다”고 설명했다.
이어 “면담에 응해 통일교 측 인사를 한 차례 만난 사실이 있으나 방역에는 그 누구도 예외가 될 수 없다는 점을 명확하게 전달했다”며 “면담 자리에 참석한 인사 중에 윤영호 전 (통일교 세계)본부장이 있었던 것으로 기억한다”고 했다.
그러면서 “저는 통일교 측의 면담 요청에 따라 면담을 진행하고 방역에 관해 예외가 있을 수 없다는 의사를 표명한 사실 외에 윤 전 본부장을 만나거나 통화한 사실이 전혀 없다는 점을 명확하게 밝힌다”고 강조했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
