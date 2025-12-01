한화오션, 하청에도 똑같은 상여금… 李 “바람직한 기업문화”

이재명 대통령이 한화그룹의 협력사 동일 상여금 지급 사례를 언급하며 “그런 바람직한 기업 문화를 만드는 게 중요한 것 같다”고 밝혔다.
이 대통령은 11일 정부세종컨벤션센터에서 열린 고용노동부 업무보고에서 “한화그룹이 하청 회사에도 똑같이 상여금을 주기로 했다고 하던데”라고 묻자 강훈식 대통령비서실장이 “아마 오늘내일 보도가 될 것 같다”며 아직 대외적으로 알려지지 않았다는 취지로 답했다. 이에 “아, 그럼 오늘 이야기하면 다 새버렸네. 남의 영업 방해를 한 것인가”라고 머쓱해하며 웃었다. 앞서 이 대통령은 근로자의 임금 격차를 거론하며 “임금 체계가 발주 회사의 정규직 임금이 제일 높고 발주 회사의 비정규직이 다음으로 낮고, 하청 회사는 그다음으로 낮고, 하청 회사 중에서도 정규직은 좀 더 높고, 여자는 낮고, 이렇게 중층적이지 않나”라고 지적했다. 이어 한화그룹의 상여금 지급 사례를 직접 거론했다.
이주노동자의 인권 보호 문제에 대해서도 신경을 써달라고 당부했다. 이 대통령은 “최근에 순방을 다니는데 가끔 창피하다”며 “‘당신 나라는 (이주노동자를) 때린다’, ‘월급을 떼먹는다’는 이야기를 들으면 수치스럽다. 인권 침해가 발생하지 않도록 사전 교육을 잘해달라”고 했다. 이에 김영훈 노동부 장관은 “국격이 떨어지는 일”이라며 “(관련 조치를) 잘하겠다”고 했다.
노동부는 이날 업무보고에서 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균 수준(1700시간대)을 목표로 실노동시간 단축을 본격적으로 추진한다고 밝혔다. 연말까지 실노동시간 단축 로드맵을 만들고 법적 근거를 내년 3월까지 마련하기로 했다. 내년엔 주 4.5일제 도입 지원 시범사업도 시행한다. 산업재해로 사망사고가 반복된 사업장(연간 3명 이상)에 대해 영업이익 5% 이내, 하한액 30억 원의 과징금과 영업정지 등 경제적 제재를 가하는 방안은 내년 9월 실시한다고 밝혔다.
한편 한화오션은 이날 협력사 직원에게 본사 직원과 동일한 비율로 성과급을 지급하겠다고 밝혔다.
