경찰, 쿠팡 로저스 3차 출석 요구… 불응땐 체포영장 검토

앞선 요구엔 불응… 현재 해외체류
쿠팡 개인정보 유출 사건 이후 불거진 증거인멸 의혹과 관련해 경찰이 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표에게 세 번째로 출석을 요구했다. 경찰은 로저스 대표가 3차 출석에도 불응하면 체포영장을 신청하는 방안을 검토하고 있다.
경찰 “정보유출 3000만건 이상”
박정보 서울경찰청장은 26일 정례 기자간담회에서 “디지털 전자기기 등 분석을 거의 마무리해 로저스 대표에게 출석을 요구한 상태”라고 밝혔다. 로저스 대표는 5일과 14일 등 두 차례 출석 요구에 불응했다. 경찰은 2차 출석이 무산된 직후 로저스 대표 측에 3차 출석을 통보했다. 로저스 대표는 현재 외국에 머무르고 있는 것으로 알려졌다.
박 청장은 체포영장 신청 가능성에 대해 “3차 출석 요구에 응하지 않는다고 바로 체포영장을 신청하는 것은 아니다”라면서도 “불응 사유 등을 종합적으로 판단해 통상 절차대로 진행하며, 사유가 충분하면 신청할 수 있다”고 밝혔다. 통상 수사 기관의 출석 요청을 정당한 이유 없이 3회 이상 불응하면 체포영장을 신청한다.
박 청장은 쿠팡의 개인정보 유출 규모에 대해서는 “확정은 아니지만 (유출된 계정은) 3000만 건 이상”이라며 “유출된 정보에는 이름, 주소, e메일 등이 포함됐다”고 밝혔다. 쿠팡은 지난해 12월 25일 “(중국인) 유출자가 저장한 고객 정보는 약 3000개 계정”이라는 자체 조사 결과를 발표했는데, 경찰은 쿠팡 내부에서 빠져나간 정보 전체를 유출 규모로 본 것이다. 쿠팡은 정부의 자료보관 명령 위반, 국회 허위 증언 의혹 등으로도 수사받고 있다.
천종현 기자 punch@donga.com
