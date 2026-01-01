탈팡족 옮겨왔나… 배민 장보기 30% 늘어

최근 한 달간 방문자 563만명
배달의민족(배민) ‘퀵커머스’ 서비스 배민 장보기·쇼핑이 지난해 12월 월간 역대 최대 실적을 달성한 것으로 나타났다. 쿠팡의 대규모 고객 개인정보 유출 여파로 쿠팡의 대체제를 찾는 소비자들이 일부 옮겨 온 영향으로 풀이된다.
26일 배민 운영사인 우아한형제들에 따르면 지난해 12월 배민B마트를 포함한 배민 장보기·쇼핑 주문 건수는 전월 대비 15.4% 증가했다. 신규 고객 수는 같은 기간 30% 늘었다. 배민 장보기·쇼핑에는 우아한형제들이 직접 운영하는 서비스인 배민B마트와 더불어 이마트, 홈플러스, CU, GS25 등 국내 주요 유통업체가 입점해 있다. 특히 신선식품이나 생활용품을 30분 내외로 배달해 주는 배민B마트 신규 고객은 약 33% 증가했다. 우아한형제들 관계자는 “최근 한 달간 배민 장보기·쇼핑을 찾은 방문자는 약 563만 명으로 전년 동기 대비 30% 성장했다”고 말했다.
유통업계에서는 지난해 11월 말 알려진 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 소비자들의 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’으로 이용 고객이 늘어났다고 보고 있다. 지난해 12월 장보기 대표 품목인 우유나 라면의 경우 판매량이 각각 전월 대비 17.2%, 14.2% 늘었으며, 생수(8.0%), 달걀(7.6%), 화장지(7.0%)도 주문이 증가했다. 신선식품이나 생활용품은 쿠팡을 통한 구매 빈도가 높았던 품목들이다.
지난해 12월 론칭한 내일 예약 배달도 이용객이 늘고 있다. 내일 예약은 배민B마트 전 매장에서 1시간 단위로 배송 예정 시간을 선택할 수 있는 서비스로, 통상 이커머스 업계의 배송 예정 시간이 2∼3시간 간격으로 넓었던 것을 1시간 단위로 줄였다. 1월 1∼2주 차 내일 예약 주문은 12월 4∼5주 차 대비 103% 늘었다. 내일 예약 배달 서비스 시작과 함께 배민B마트 예약 주문도 늘어나며 같은 기간 23% 증가했다.
