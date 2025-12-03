정성호 “계엄 반성없이 증오-선동…내란주범 반드시 책임 물을 것”

  동아일보

  입력 2025년 12월 3일 14시 55분

이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)(왼쪽)와 정성호 법무부 장관(더불어민주당 의원)이 지난해 12월 13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제419회국회(임시회) 제3차 본회의에서 윤석열 대통령 위헌적 비상계엄 선포 내란행위 관련 긴급현안질문을 들으며 대화하고 있다. 뉴스1
정성호 법무부 장관은 12·3 비상계엄 사태 1주년인 3일 “헌법과 법치를 수호해야 할 법무 장관으로서, 민주공화정을 전복시키려 한 내란 주범들에게는 반드시 합당한 책임을 물을 것”이라고 밝혔다.

정 장관은 이날 페이스북을 통해 “법정 안팎에서 계엄에 대한 반성 없이 증오와 선동을 이어가는 이들에 대한 철저한 단죄와 청산이야말로 민주주의를 굳건히 바로 세우는 길임을 분명히 밝힌다”며 이같이 적었다.

정 장관은 “아직도 충격과 분노가 생생하다”며 “국회 담을 넘어갈 수 있도록 기꺼이 등을 내어준 보좌진과 계엄 해제 순간까지 계엄군의 본회의장 진입을 온몸으로 막아낸 시민들 덕분에 맞을 수 있는 오늘”이라고 말했다.

이어 “칼바람이 부는 겨울에도 빛나는 응원봉을 흔들고 헌법과 법치 수호를 외치던 국민들의 모습을 떠올리며, 저에게 주어진 사명을 더 잘 감당해내야 겠다는 다짐을 한다”고 했다.

그러면서 “민생을 살리고, 개혁을 완수하고, 쿠데타 세력이 후퇴시킨 대한민국을 다시 선진국 반열에 올려 놓는 것이야말로 국민이 힘겹게 세워주신 이재명 정부의 국무위원으로 당연히 짊어져야할 책무이자 사명”이라고 덧붙였다.

마지막으로 그는 “우리 민주주의의 놀라운 회복력과 대한민국의 주인은 권력자가 아닌 국민임을 확인하는 오늘은 빛의 혁명 1주년”이라고 했다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
