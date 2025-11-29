李 “국정원 역량 악용되는 경우 있어 서글퍼”

이재명 대통령은 28일 취임 후 처음 국가정보원을 방문해 “국정원이 바로 서고 본연의 역할을 다할 때 국가가 얼마나 더 나아지는지 보여 달라. 새로운 각오와 큰 사명감을 가져 달라”고 당부했다.
이 대통령은 이날 서울 서초구 국정원을 방문해 업무 보고를 받는 자리에서 “국정원이 국가 경영에 정말로 중요한 조직이지만 역량이 큰 만큼 악용되는 경우가 있어 서글프다”며 이같이 밝혔다고 대통령실 강유정 대변인이 전했다. 이 대통령은 오찬 행사에서 “가끔씩 쌀에 뉘가 끼듯이 정치적으로 악용되고 동원당하거나 또는 무슨 간첩조작 사건 같은 아주 이례적인, 예외적인 상황이 벌어져 모든 직원이 한꺼번에 도매금으로 비난받는 경우가 있다”며 “앞으로는 그런 일이 없었으면 좋겠다”고 했다. 이 대통령은 또 “국가폭력 범죄의 공소시효가 곧 입법을 통해 영구 배제될 것인 만큼 본연의 업무에 더 엄중해져야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 국정원이 캄보디아 대학생 살해 사건 주범 체포, 스캠(사기) 범죄 해결에 기여한 것을 높게 평가하면서 “국내 마약 조직 단속에 역량을 최대한 투입해서 ‘대한민국은 건들면 손해’라는 인식을 가질 수 있게 철저히 단속해 달라”고도 했다.
이종석 국정원장은 이날 업무 보고를 통해 내란 특검으로 조태용 전 국정원장이 구속되는 등 역대 국정원장 16명 가운데 절반이 불법 도·감청과 댓글 공작, 내란 등의 혐의로 구속됐다고 보고했다. 이 대통령은 역대 대통령 중 처음으로 국정원 국가우주안보센터를 방문했다. 강훈식 대통령비서실장, 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등 3실장도 함께했다.
대통령실 관계자는 이날 기자들과 만나 “국정원이 첫 번째 개별부처 방문이자 업무 보고”라며 “이 대통령은 올해 안으로 정부세종청사에서 업무 보고를 집중적으로 받을 계획”이라고 밝혔다.
