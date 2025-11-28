‘계엄버스’ 탄 육군 법무실장 ‘준장→대령’ 강등 중징계

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 28일 18시 27분

글자크기 설정

국방부, 당초 ‘근신’ 경징계 처분
金총리 지시에 징계위 다시 열어
법무실장 전역 이틀 앞두고 강등

용산 국방부 청사. 뉴시스
용산 국방부 청사. 뉴시스
12·3 비상계엄 때 ‘계엄버스’에 탑승했던 김상환 육군 법무실장이 준장(원스타)에서 대령으로 강등되는 중징계를 받았다. 앞서 김민석 국무총리는 김 실장이 ‘근신 10일’의 경징계 처분을 받자 “엄정하게 재검토하라”고 지시했다. 군은 김 총리의 지시에 따라 김 실장에게 이전의 경징계 대신 중징계를 내렸다.

28일 국방부 등에 따르면 이날 오후 김 실장에 대한 징계위원회를 다시 열렸고 강등 처분이 내려졌다. 사유는 군인복무기본법상 충성의 의무 위반으로 전해졌다. 30일 전역 예정인 김 실장은 준장이 아닌 대령으로 군 생활을 마치게 됐다. 정부조직법 제18조 제2항은 국무총리는 중앙행정기관의 장의 명령이나 처분이 위법 또는 부당하다고 인정될 경우에는 대통령의 승인을 받아 이를 중지 또는 취소할 수 있도록 규정하고 있다.

지난해 12월 4일 김 실장 등 육군본부 참모 34명이 탄 버스는 국회가 비상계엄 해제를 의결한 뒤 오전 3시경 계룡대 육군본부에서 서울로 출발했다가 30분 뒤에 복귀했다. 이를 두고, 국회에 의해 계엄이 해제됐는데도 불구하고 일명 ‘계엄 버스’에 오른 것은 당시의 계엄 상태를 불법적으로 계속 유지하려 했던 것 아니냐는 비판이 일었다.

최근 국회 국방위원회에서는 김 실장과 관련해 ‘법무관 단체채팅방’ 묵살 의혹도 제기됐다. 더불어민주당이 공개한 당시 채팅방 내용에 따르면 법무관들이 ‘정치활동 금지’ 등 내용이 담긴 포고령에 대해 이의를 제기했으나 김 실장은 답변하지 않은 것으로 알려졌다.

앞서 27일 김 총리는 이재명 대통령의 승인을 받아 김 실장에 대한 국방부 장관의 ‘근신 10일’ 징계처분을 즉시 취소하라는 긴급 지시를 내렸다. 그러면서 안규백 국방부 장관에게 “징계 절차에 즉각 다시 착수해 신속하게 마무리하라”고 지시했다.

김 총리는 “김 준장은 당시 참모총장이자 계엄사령관이었던 대장 박안수에게 ‘지체 없는 계엄 해제’를 건의하거나 조언할 의무가 있음에도 이러한 의무를 이행하지 않았다”며 “문제점이 있음을 알면서도 계엄 버스에 탑승하는 등 중한 문제가 있다”고 비판했다.
#국방부#김상환#계엄버스#비상계엄#육군본부#징계위원회
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스