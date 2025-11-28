오세훈 “내란몰이로 숙청, 독재정권이 정적 제거하는 전형적 방식”

‘국힘 해산’ 주장하는 민주당 비판
오세훈 서울시장은 28일 “국민의힘을 내란 세력으로 몰아 야당을 탄압하려는 민주당의 시도야말로 진짜 헌정 파괴”라고 비판했다.
오 시장은 이날 자신의 페이스북에 ‘민주당은 ‘내란 몰이’ 야당 탄압을 즉각 중단해야 합니다’라는 제목의 게시물을 올려 이같이 말했다.
그는 “계엄은 분명히 잘못된 결정이었고, 국민의힘은 당시 집권 여당으로 비상계엄 사태가 빚어져 이 무도한 세력에 정권을 내어준 책임이 있다”면서도 “하지만 분명한 것은 국민의힘은 계엄을 공모한 정당이 아니라는 사실”이라고 했다.
오 시장은 “우리는 역사를 통해 이런 시도를 똑똑히 기억한다. ‘반역자’, ‘내란 세력’으로 몰아 숙청하는 것은 독재 정권이 정적을 제거하기 위해 쓰는 전형적인 방식”이라며 “민주당이 지금 하고 있는 일이 바로 그것”이라고 강조했다.
전날 추경호 국민의힘 전 원내대표에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 가결된 데 대해서는 “추 의원에 대한 특검의 기소는 민주당의 내란 몰이에 부응하는 ‘정치 기소’, ‘야당 탄압 기소’”라고 주장했다.
그러면서 “사법부는 헌법기관인 국회의원이 불구속 상태에서 방어권을 보장받으며 재판받을 수 있도록 해야 한다. 사법부의 현명한 판단을 기다리겠다”고 덧붙였다.
그는 또 “정청래 대표는 국민의힘 의원들을 향해 ‘내란 공범’ 운운하며, 정당 해산 청구 협박까지 서슴지 않고 있다. 대한민국은 이재명 정권과 민주당의 소유물이 아니다”라고 비판했다.
이어 “우리 국민은 거대 권력에 대한 견제와 힘의 균형을 잘 알고 계신다. 민주당은 의회민주주의를 짓밟고 헌정질서를 파괴하는 폭주의 끝은 오로지 국민의 준엄한 심판뿐이라는 것을 명심해야 할 것”이라고 경고했다.
