李대통령 “누리호 발사 성공 가슴 벅차…5대 우주강국 도전 계속될것”

이재명 대통령이 27일 누리호 4차 발사 성공을 축하하며 “대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간이었다”고 했다.
이 대통령은 이날 오전 페이스북에 “가슴이 벅차오른다. 오늘 새벽 1시 13분 발사한 한국형 발사체 누리호가 실용 위성을 목표 궤도에 성공적으로 안착시켰다”며 이같이 올렸다. 같은 날 오전 1시 13분 발사된 누리호는 4번째 비행에 성공했다. 이번에 누리호에 실린 위성은 총 13기로 역대 최다 규모다. 13기 모두 성공적으로 사출됐다.
이 대통령은 “밤낮없이 힘을 다해주신 연구진과 관련 산업 종사자들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다”며 “멈출 줄 모르는 혁신으로 대한민국의 우주 시대를 열어가고 있는 여러분이 참 자랑스럽다”고 전했다. 또 “발사가 무사히 진행될 수 있도록 힘써주신 고흥 지역 주민들과 군인, 경찰, 소방 관계자분들께도 깊은 감사를 전한다”고 했다.
이 대통령은 “이번 4차 발사는 민간 기업이 발사체 제작부터 운용까지 전 과정에 참여해 성공을 이끌어 낸 첫 사례”라며 “우리 과학기술의 자립을 증명해 낸 만큼, 미래 세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 수 있는 주춧돌이 되리라 믿는다”고 했다. 이번 발사는 처음으로 민간기업인 한화에어로스페이스가 제작 총괄을 맡았다.
이 대통령은 “이건 시작에 불과하다. 과학기술로 국민의 삶을 풍요롭게 하고, 나아가 대한민국을 글로벌 5대 우주 강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것”이라고 봤다. 그러면서 “앞으로 정부는 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원하겠다”며 아낌없는 투자를 약속했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
