조국 “내 가족 수사 김건희가 지휘했을 것…역술인 말 따랐을수도”

조국혁신당 조국 대표는 과거 일가족이 수사받았던 이른바 ‘조국 사태’ 당시 김건희 여사가 뒤에서 검찰을 조종했을 것이란 취지의 주장을 펼쳤다.
조 대표는 25일 자신의 페이스북에 김 여사가 박성재 전 법무부 장관에게 자신과 관련한 수사 상황을 물었다는 언론 보도를 공유하며 “윤석열 정권 하 김건희는 법무부장관을 지휘하는 존재였다. 법무부 장관은 ‘네,네’ 하며 따랐을 것”이라고 적었다.
이어 “윤석열이 검찰총장 시절에는 김건희는 윤석열을 지휘했을 것이다. 윤석열도 ‘응, 응’ 하며 따랐을 것”이라며 “한동훈, 강백신, 엄희준 등 친윤 정치검사들은 ‘형수님’ 하면서 알랑거렸을 것이고, 평검사들은 김건희를 중전마마로 받들었을 것임은 뻔하다”고 했다. 그러면서 “많이 잊혀졌지만 한동훈은 검사장 시절 김건희와 무려 332회 카톡을 주고 받았다”고 덧붙였다.
조 대표는 “2019년 ‘조국 (가족) 수사’의 최초 지휘자도 김건희일 것이라고 의심한다”고 주장했다. 그는 “공개된 김건희와의 대화 녹음을 들으면 김건희는 유독 나를 비난하고 있다. 이유가 무엇이었을까”라며 “의존하던 무당이나 역술인의 말에 따른 것은 아니었을까. 내가 ”대호(大虎) 프로젝트“ 수행에 최고의 걸림돌이었던가”라고 말했다.
조 대표는 또 진중권 광운대 특임교수를 겨냥해 “김건희와의 통화를 자랑하고, 김건희 비판을 ‘여성혐오’라고 반박하고 특검을 해도 나올 것이 없을 것이라고 김건희를 비호하던 자들은 입을 닫고 있다”며 “그러면서 슬쩍 ‘친한동훈’으로 말을 갈아탔다”고 비판했다.
