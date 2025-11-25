소비쿠폰 이달 30일까지 꼭 사용하세요…안쓰면 잔액 소멸

행정안전부가 24일 ‘민생회복 소비쿠폰’을 만료 기한이 지나기 전에 사용하라고 당부했다.
소비쿠폰 사용기한은 1·2차 모두 이달 30일 자정에 만료된다. 마감시간이 지나면 잔액은 소멸된다.
행안부에 따르면 국민에게 배포한 소비쿠폰 약 2200억원이 아직 사용되지 않았다.
지난 16일 기준 신용‧체크카드로 지급된 소비쿠폰 지급액 9조668억 원 중 8조8407억 원(97.5%)이 사용됐다.
행안부는 신용·체크카드사, 지방정부와 함께 국민비서 서비스, 문자메시지, 앱·누리집 등을 통해 소비쿠폰 미사용자를 대상으로 사용 마감일을 지속 안내하고 있다.
윤호중 장관은 “국민들께서 소비쿠폰을 적극적으로 사용해주신 덕분에 지역 골목경제에 활력이 살아났다”라며, “아직 소비쿠폰을 모두 사용하지 않으신 국민께서는 기한 내에 빠짐없이 사용해 주시길 당부드린다”라고 강조했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
