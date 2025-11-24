李 “K-방산, 다른 나라에 비해 상대적 우위…수출 더 확대할것”

주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 순방 중인 이재명 대통령은 23일(현지 시간) K-방위산업 성과에 대해 “방산 분야는 괄목할 만큼 다른 나라에 비해 상대적 우위를 가지고 있다”고 말했다.
이 대통령은 이날 튀르키예로 향하는 대통령 1호기에서 순방 기자간담회를 갖고 “외국 정상들한테 방산 이야기를 많이 하지만, 외국 정상들이 먼저 이야기를 많이 한다. 매우 놀라워한다”며 “지금 최근에 이렇게 드러나는, 실력이 이제 구체적으로 드러나는 성과가 나다보니까 그런 것 같다”고 말했다. 이어 “미국에는 비교할 바가 안 되지만 미국도 전투기, 전차, 잠수함, 군함 생산에서 상당히 많은 문제를 노출하고 있다”고 했다.
이 대통령은 “위기가 오면 기회로 만들고 피할 수 없다면 자연현상의 일부로 운명처럼 받아들이고 최대한 활용하자”며 “결국 국방분야의 투자를 늘릴 수밖에 없는 상태니 방위 산업분야도현실적으로 매우 유효한 (외교) 수단”이라고 강조했다. 이 대통령은 “방위비를 장기적으로 GDP대비 3.5%까지 늘린다고 하는 약속을 우리가 밝혔기 때문에 계속 국방비를 증액해 나가야 한다”며 “방위산업을 육성하고 방위산업을 통해서 다른 산업을 더 발전시키고, 방위산업을 통해서 수출을 확대하겠다”고 말했다.
이 대통령은 “특히 우리의 무기를 구매하는 것이 아니고, 공동개발, 공동생산, 공동판매, 시장개척에 관심들이 많다”며 “폴란드엔 전차, 전차 수출하고 그 일부는 현지생산을 하고 있다”고 말했다. 이 대통령은 인도 정상이 밝힌 조선업 협력에 대해서도 “군수 분야도 들어있을 것으로 추측된다”고 말했다. 이어 “인도는 한국, 일본, 이렇게 3국 간 조선 분야에 대한 협력체계를 구축하는 게 어떻겠냐라고 말해서 충분히 제안을 잘 들었다고 답했다”고 전했다. 이 대통령은 “국가 간 관계 강화의 한 축이 될 수도 있고, 특히 협업을 하게 되면 공동 기술 개발, 공동 생산을 통해 군사 안보 협력은 안 할 수가 없다”며 “국가 관계도 밀접해질 수 밖에 없다”고 말했다.
이 대통령은 “전시작전권도 없고, 일각에서는 마치 외부의 지원 없으면 자체 방위도 못하는 것처럼 이렇게 오해를 하거나, 아니면 곡해를 유발하고 있다”며 “방위산업에 대한 지원, 방위 관련 R&D 투자는 경제적으로도 유익할 뿐만 아니라 자체 방위력 강화에도 크게 도움되기 때문에 앞으로도 계속 집중투자해야 된다”고 강조했다.
