주말부터 ‘겨울왕국’…20cm 넘는 폭설에 강풍-눈보라 온다

이번 주말 전국에 최고 20cm 이상의 눈이 쌓이는 등 강풍 속에 눈보라가 칠 전망이다. 지역에 따라 비로도 내릴 수 있는데, 10일 오전에는 남부지방, 오후 들어서는 제주까지 확대될 것으로 보인다. 서울을 비롯한 중부지방에는 이날 밤부터 눈비가 이어진다.
10일 기상청에 따르면 예상 적설량은 전남과 제주 산지 등에 최고 20cm 이상의 눈이 쌓이겠다. 이 밖에 호남(전남동부남해안 제외) 5~15㎝, 충남남부서해안 5~10㎝, 강원내륙과 강원산지 3~10㎝(최고 15㎝ 이상), 경기동부와 경남서부내륙 3~8㎝, 서해5도·충북북부·전남동부남해안·제주중산간 2~7㎝, 경기서부·충청(충북북부와 충남남부서해안 제외)·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·제주해안 1~5㎝, 서울과 인천 1~3㎝, 대구·경북중부내륙·경북북부동해안 1㎝ 등이다.
특히 경기동부와 강원내륙·강원산지·충북북부·전북에는 시간당 1~3cm 안팎의 눈이 쏟아질 수 있다. 11일에는 충남남부서해안·호남·경남서부내륙·제주를 중심으로 최고 5㎝ 안팎 눈이 쏟아질 때가 있겠다.
강풍도 예고돼있다. 기상청은 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 불면서 피해가 발생할 수 있다고 예보했다.
기온은 이날까지 평년기온보다 높다가 11일 평년기온 아래로 뚝 떨어지겠다. 10일 낮 최고기온은 3∼12도일 것으로 예상되는데 11일에는 아침 최저기온이 영하 15도∼영하 3도, 낮 최고기온은 영하 7도∼4도로 예보됐다. 기온이 급락하면서 그동안 내린 눈비가 얼어 도로에 살얼음이 끼고 길이 빙판으로 변할 수 있다.
한편 서울시는 10일 오후 9시를 기점으로 서울 전역에 한파주의보가 발효됨에 따라 한파 종합지원상황실을 가동하고 24시간 비상근무에 들어간다. 서울시 한파 종합지원상황실은 피해가 최소화될 수 있도록 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반, 구조구급반으로 구성해 운영된다.
