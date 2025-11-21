美대사대리 “韓 핵잠 필요성, 서해 보면 알아”

케빈 김 주한 미국대사대리(사진)가 20일 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 도입 필요성에 대해 “서해에서 일어나는 일을 보면 알 수 있다”는 취지로 말했다. 중국의 서해 불법 구조물 설치 등을 겨냥한 것으로 해석된다. 주한 중국대사관은 곧바로 “시비 걸지 않기를 바란다”고 반발하면서 한국의 핵잠은 미중 간 신경전 양상으로 번질 조짐이다.
김 대사대리는 이날 서울 중구 롯데호텔에서 한미의원연맹이 주최한 ‘제1회 한미외교포럼’에서 기조연설을 통해 “우리(한미)의 상호 번영은 안정적인 안보 환경에 기반을 둔다”며 “우리는 역내 도전 과제가 진화하고 있다는 것을 인식하고 함께 협력해 대응해야 한다”고 말했다. 이어 “특히 서해에서 일어나는 일을 보면 (그 이유를) 알 수 있다”며 “그렇기에 도널드 트럼프 미 대통령과 이재명 대통령은 한국 국방비를 증액하고 핵잠과 같은 새 역량을 도입하며 도전 과제에 대응하기로 한 것”이라고 했다.
김 대사대리의 이 같은 발언은 한국의 핵잠이 중국 견제에 활용될 가능성을 열어둔 것으로 풀이된다. 이에 앞서 대릴 커들 미국 해군참모총장도 14일 방한 당시 “한국 핵잠이 중국 억제에 활용될 것이라는 건 자연스러운 관측”이라고 말한 바 있다.
주한 중국대사관은 이날 홈페이지를 통해 김 대사대리의 발언에 대해 “놀라움과 불만을 표한다”며 불편한 기색을 숨기지 않았다. 중국대사관은 “미국 측 관료의 발언은 (한미중) 지도자들의 합의 정신에 맞지 않는다”며 “미국 측이 중미·중한·한미 관계에 도움이 되는 일을 하고, 이간질하거나 시비를 걸지 않기를 바란다”고 강조했다.
댓글 0